جني أرباح يهبط بالنفط

طوكيو (رويترز)

تراجعت أسعار النفط أمس، مع جني بعض المستثمرين أرباحاً من ارتفاعها في الآونة الأخيرة، ولكن الطلب القوي في الولايات المتحدة والتحول من استخدام الفحم والغاز إلى زيت الوقود وسط ارتفاع أسعارهما كبح الخسائر. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 85.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.49 بتوقيت جرينتش، بعد مكاسب في وقت مبكر صعدت بالخام القياسي إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018. وصعد 0.9 بالمئة في اليوم السابق.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر ديسمبر 33 سنتاً، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 83.09 دولار للبرميل. واستقرت عقود الخام الأميركي لشهر نوفمبر، التي انتهى أجلها أمس الأول، مرتفعة 91 سنتاً أو 1.1 بالمئة، بعدما لامست أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 في وقت سابق من الجلسة. وتعزز شركات تكرير النفط الإنتاج لتلبية زيادة متزامنة في الطلب في أنحاء آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وبلغت أسواق النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الأسبوع، بدعم أيضاً من أزمة عالمية في الفحم والغاز قادت تحولاً إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة.

وتأكدت قوة الطلب في الولايات المتحدة بأحدث البيانات الأسبوعية، إذ قالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات الخام في البلاد تراجعت 341 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر إلى 426.5 مليون برميل.