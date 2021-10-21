ضاحي خلفان يشيد بتطور الحلول الرقمية للدوائر الحكومية

دبي (وام) أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بما وصلت إليه حكومة دولة الإمارات من مستوى رفيع في مجال الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في كافة إجراءاتها ومعاملاتها الحكومية، وذلك لما تحظى به من دعم كبير من القيادة الرشيدة التي تسعى إلى الوصول لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن استراتيجيتها كأفضل دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي واستخدام التطبيقات الذكية خلال الخمسين عاماً المقبلة. جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمعرض «جيتكس جلوبال» وعالم الذكاء الاصطناعي، في دورته الـ41 الذي اختتم أعماله اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. وتفقد معاليه، يرافقه اللواء أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من الضباط، عدداً من الأجنحة الحكومية وشبه الحكومية في دبي بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام، إضافة إلى منصات دوائر حكومة دبي المشاركة في المعرض، وتعرف معاليه على أهم المشاريع والحلول الذكية التي تشارك بها تلك الجهات في هذا الحدث التقني الهام. وعرج معاليه خلال الزيارة على جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث اطلع على وحدة إدارة الأزمات 911، وتحليل البيانات. كما زار معاليه كلا من جناح القيادة العامة لشرطة دبي،وجناح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، حيث استقبله مديرها العام معالي الفريق محمد أحمد المري، وقدم له شرحاً عن أهم الخدمات والحلول الذكية التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي. وفي ختام الزيارة أشاد معاليه بما شاهد من تطور كبير في مجال الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، للمعاملات الحكومية، التي تتبعها دوائر حكومة دبي المشاركة في المعرض.