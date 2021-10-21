شرطة دبي تعرض أحدث برامجها وتطبيقاتها الذكية في «جيتكس»

دبي (وام) عرضت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، خلال مشاركتها في أسبوع معرض جيتكس للتقنية 2021، منصة البحوث والدراسات الرقمية، والتي تتضمن بحوثاً ودراسات لمختلف القطاعات الشرطية والأمنية، لتكون مرجعاً بحثياً للموظفين وللجمهور الخارجي حيث يمكن للباحثين عن المعرفة في المجالات الشرطية والبحثية، الدخول عبر إجراء مسح للباركود في المنصات الموزعة على أماكن مختلفة من المطارات ومراكز الشرطة. وعرض مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، برنامج الاستشراف الاستراتيجي، وهو نظام ذكي للعمليات الاستشرافية، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لرصد وتحليل المعلومات من مواقع عالمية موثوقة مثل مراكز الأبحاث ومختبرات الابتكار والمواقع الشرطية، ويتم تغذيته بالتوجهات والتحديات في مختلف المجالات من قبل المحللين، ليقدم تصوراً موضوعياً للأحداث بشكل سريع. ويهدف النظام إلى إمداد أصحاب القرار بالتقارير التحليلية والمستجدات العالمية التي تسهم في اتخاذ القرار ورسم السياسات الأمنية المستقبلية، والمساهمة في وضع سيناريوهات أمنية للأحداث والمخاطر. ويتميز البرنامج بإمكانية التدريب أو عمل المحللين فيه عن بعد إن لزم الأمر. كما عرض المركز لعبة المحاكاة، وهي إحدى أدوات الاستشراف التي حولتها شرطة دبي إلى تطبيق ذكي بهدف وضع سيناريوهات تدعم استشراف المستقبل الأمني فيما قدمت شرطة دبي عبر منصتها، شرحاً للجمهور حول موقعها الإلكتروني. واستعرضت شرطة دبي لزوار معرض جيتكس 2021، تطبيقها الذكي المتوفر على متجر «جوجل بلاي» لأجهزة «الأندرويد» ومتجر «أبل ستور» لأجهزة «الآيفون»، ومتجر تطبيقات «هواوي جاليري»، لتصبح الخدمات في متناول أيدي الجمهور في أي مكان، وبما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، ويرسخ توجه الدولة والحكومة في بناء اقتصاد مستدام يرتكز إلى إطلاق مشاريع وخدمات مستدامة. وعرضت شرطة دبي لعبة مغامرات إكسبو 2020، التي طورتها كوادر وطنية إماراتية بمركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، دعماً للحدث التاريخي الأول في المنطقة، وتعزيزاً للوعي المحلي والعالمي بما يتضمنه الحدث من مرافق تعليمية وترفيهية وتجارية وثقافية. وتقدم اللعبة جولات تعريفية حول إكسبو، وفقاً لمهام يقوم بها اللاعب يحصل من خلالها على النقاط، وتحتوي اللعبة على العديد من المراحل مثل مرحلة حل الألغاز، ومرحلة سباقات المركبات الفضائية، بالإضافة إلى زيارة مركز الشرطة الذكي. وتتوفر اللعبة بعدد 6 لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والصينية. وأخيراً استعرضت شرطة دبي لعبة «من الجاني»، والتي يدخل فيها اللاعب إلى العالم الافتراضي بواسطة النظارة، ليلعب دور محقق جنائي، وليقوم بالبحث عن الأدلة وربطها بمسببات الجريمة، وحل القضية بتحديد الجاني والدافع. كما نظمت شرطة دبي محاضرة في اليوم الختامي بعنوان «الابتزاز الإلكتروني» والي سعت من خلالها إلى توعية الجمهور بمخاطر الابتزاز وأساليب المجرمين، وكيفية حماية أنفسهم من الوقوع في هذه المخاطر، وجهود شرطة دبي في مكافحتها، داعية الجمهور إلى التواصل معها عبر منصة E-crime، أو الإبلاغ عن طريق «عين الشرطة»، مؤكدة على السرية التامة في التعامل مع المعلومات.