«البلديات والنقل» تعرض مجموعة من المبادرات الذكية في «جيتكس»

دبي (الاتحاد) عرضت دائرة البلديات والنقل ‎ تحت شعار "حكومة المستقبل" عددا من تطبيقاتها وخدماتها الرقمية المبتكرة خلال فعاليات معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2021" ضمن جناح حكومة أبوظبي، من خلال منصة رقمية جمعت تحت مظلتها 31 جهة حكومية وأكاديمية عرضت أكثر من 100 مشروع ومبادرة مبتكرة لتسليط الضوء على إنجازات التحول الرقمي في الإمارة، وقدمت تجربة افتراضية فريدة خلال المعرض العالمي، مكنت الجميع من القيام بجولات افتراضية للجناح من أي مكان في العالم. وقدمت الدائرة والجهات التابعة لها خلال أيام المعرض للزائرين مجموعة من البرامج والتطبيقات والحلول الرقمية التي تدعم التحول الرقمي المتكامل للعمل الحكومي، وتركز على تطوير جودة الحياة لسكان الإمارة، بما يساهم في دعم قدرات الأفراد وتعزيز مكانة أبوظبي العالمية كواحدة من أفضل الوجهات عالمياً للحياة والعمل. وقدمت الدائرة لمحة عن مشروع الواجهة الإلكترونية لنموذج النقل الاستراتيجي /STEAM Birdseye/، وهو عبارة عن منصة إلكترونية لعرض وتحليل كافة البيانات الخاصة بنموذج النقل الاستراتيجي من مدخلات ومخرجات، بالإضافة إلى تصور الوضع الحالي لشبكة النقل باستخدام البيانات الضخمة لدى مركز النقل وشركائه. وتعد هذه الواجهة الأولى من نوعها عالمياً، حيث من المتوقع أن تحدث نقلة في تجربة مستخدمي نموذج النقل الاستراتيجي. كما قدمت عرضا لمنصة "سمارت مكاني"، وهي عبارة عن خارطة تفاعلية تضم مجموعة من البيانات المكانية والأدوات الذكية، التي تمكن موظفي الدائرة والجهات المعنية في أعمالهم اليومية، وعملية اتخاذ القرار بفاعلية، والذي يساعد في الأنظمة الخاصة بالتخطيط العمراني، والأراضي والعقارات، وشبكة النقل، والبنية التحتية والمباني. وعرض فريق الدائرة خدمة "حافلة عند الطلب"، التي يقدمها مركز النقل المتكامل، ويتم طلبها عبر تطبيق "Abu Dhabi Link"، وهي خدمة يشغل من خلالها المركز حافلات صغيرة للعمل عند الطلب، كوسيلة نقل ذكية، يمكن الحصول عليها بطريقة سهلة عبر تطبيق الهاتف المتحرك. وتعتمد فكرة خدمة "حافلة عند الطلب" على توفير حافلة عند طلبها من أفراد المجتمع للانتقال داخل المنطقة نفسها ونقلهم من مواقعهم إلى أقرب محطة أو وسيلة نقل عام أو أي وجهة أخرى يقصدونها داخل المنطقة التي تعمل فيها الحافلة. ويتم الطلب باستخدام تطبيق ذكي في مناطق محددة بالإمارة. وتشجع الموجودين والقاطنين في تلك المناطق على استخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم الداخلية، حيث تقلل مسافة المشي ووقت الانتظار. وقدمت الدائرة والجهات التابعة لها خلال الفعالية شرحا لخدماتها المتكاملة على بوابة "تم" الرقمية للخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى توحيد المنصات لتقديم الخدمات الحكومية لجميع الجهات في إمارة أبوظبي من خلال بوابة واحدة، إذ تعمل الدائرة حالياً على رقمنة خدماتها بنسبة 100% مع تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقدمت كذلك لمحة عن /قمة أبوظبي للمدينة الذكية/ المزمع انعقادها في 23-24 نوفمبر 2021، تحت رعاية دائرة البلديات والنقل، والتي تعتبر واحدة من أهم المنصات الإقليمية المتخصصة في رؤية مدن المستقبل، بمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية محلية واتحادية، وحضور أكثر من 400 من الإختصاصين، والمسؤولين، ورواد القطاع، وقادة الفكر وصناع القرار، لمناقشة إطار عمل موحد يعزز من موقع أبوظبي كجهة رائدة عالمياً في مجال المدن الذكية والذكاء الإصطناعي، بالإضافة إلى تنمية القدرات القيادية للمهندسين الإماراتيين في مجال الذكاء الإصطناعي، ووضع إطار عمل للمشاريع الرئيسية القادمة والمعايير والتقنيات وتقديم الحلول الفعالة والمستدامة. وأكدت دائرة البلديات والنقل خلال مشاركتها ضمن فعاليات جايتكس لهذا العام بأن توحيد الجهود الحكومية نحو الرقمنة الشاملة أمر ضروري للنمو المستدام لإمارة أبوظبي، وأشارت الدائرة إلى أنه من خلال المشاركة في جناح أبوظبي الحكومي، تم عرض جهود فرق العمل المستمرة لتعزيز جودة الحياة والاستجابة لحاجات المجتمع من أفراد ومؤسسات وأعمال تجارية، وتلبية تطلعاتهم من خلال دعم الخدمات الرقمية المتقدمة وسهلة الاستخدام، وتقديم حلول مبتكرة بتقنيات متطورة تساهم بشكل مباشر في رسم وتنفيذ مدن المستقبل، والتي تملك تأثيرا اقتصاديا ومجتمعيا إيجابيا على الجميع. ووقعت الدائرة خلال فعاليات المعرض مذكرتي تفاهم مع كل من شركة "مايكروسوفت"وشركة "تحالف" الإمارات للحلول التقنية، ضمن مساعي الدائرة الهادفة إلى دعم التعاون بينها وبين مؤسسات القطاعين الخاص والعام، من أجل الإسهام في بناء وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة من شأنها تعزيز الحلول الرقمية الداعمة لنوعية الحياة في إمارة أبوظبي وجودتها، والتعاون المشترك لتحقيق الريادة في تطوير ووضع معايير المدن الذكية. وتبحث مذكرات التعاون المشترك أيضاً في سبل تطوير البنية التحتية لأنظمة "إنترنت الأشياء IOT"، وتطوير تطبيقات متعددة الوسائط في عمليات الدائرة، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات التفتيش والصحة والحفاظ على مظهر المدينة، مع توفير الدعم والاستشارات، وتطوير التطبيقات الذكية، التي ستساهم جميعها في التخطيط وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، وتوفير الموارد والكوادر البشرية المتخصصة لتطبيق بيئة تجريبية لمشاريع المدن الذكية التي ستشكل حجرا رئيسيا في رؤية إمارة أبوظبي، والعمل وفق بيانات محددة للتخطيط للمستقبل.