140 علامة تجارية تشارك في معرض المجوهرات والساعات بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) كشف منظمو معرض المجوهرات والساعات، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش عن أسماء العارضين الرئيسين ممن أكدوا انضمامهم للمشاركة في الفعالية المرموقة التي تعود بنسختها الجديد إلى أبوظبي. ويشارك في المعرض أكثر من 140 علامة تجارية فريدة من مختلف أنحاء العالم لتستعرض أحدث مجموعاتها وتصاميمها المبتكرة لهذا العام حيث تشمل العلامات المشاركة سالم الشعيبي للمجوهرات وشركة أمواج للمجوهرات ومجوهرات زغيب اند كو ومجوهرات عبد الله المسعود وأولاده ومجوهرات نصولي.