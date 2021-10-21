راشد بن حميد: «جيتكس» يجمع العقول لتفكر بالغد المشرق

دبي (وام) أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن دولة الإمارات تمضي بقوة نحو الخمسين عاماً فهي اليوم رائدة في كافة المجالات ومنارة تجمع بين أكنافها المبدعين والمبتكرين كما وتواكب العصر وتستبق المرحلة وتجلب المستقبل قبل أن يكون. جاء ذلك خلال زيارة قام بها الشيخ راشد بن حميد النعيمي اليوم لمعرض جيتكس جلوبال الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 3500 جهة عارضة من 140 دولة. وأوضح أن الجميع يعرف اليوم قيمة التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والتي تسعى لتجويد العمل والحياة، وعليه نفخر بمعرض جيتكس الذي يجمع العقول لتفكر بالغد المشرق كما ونتبادل المعرفة والخبرات ونطلع على أفضل النماذج والتجارب العالمية للارتقاء بالإنسانية. واستهل الشيخ راشد بن حميد زيارته للمعرض بالاطلاع على أحدث الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية والأنظمة التي دشنتها منصة حكومة عجمان، قائلا إن ما نراه هو مدعاة للفخر فجميع الجهات والدوائر تكثف جهودها وتعمل سوياً وتحقق الترابط في خدماتها منسجمة مع رؤية القيادة الحكيمة في عجمان والرامية للتحول الرقمي الكامل وتقديم خدمات مثالية لكل مواطن ومقيم وزائر بكفاءة عالية ووقت قياسي. وثمن جهود الكفاءات الطموحة والمؤهلة والتي تدشن المشاريع الحيوية والمتنوعة وتلقي بظلالها الإيجابية على كافة نواحي الحياة، موضحاً أن إمارة عجمان أصبحت اليوم مدينة ذكية تضم كافة مقومات الرفاهية والسعادة والعيش المثالية. وتخلل زيارة سموه للمعرض جولة في المنصات للتعرف على أهم التطبيقات والتي تضمنت منصة اتصالات ومنصة دو ومنصة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية TDRA ومنصة جمارك دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دبي، مثمناً المشاريع الرائدة التي أطلقتها الجهات للوصول لكل متعامل وتلبية المتطلبات المتنوعة. وأعرب في ختام الزيارة عن فخره بالنجاحات والإنجازات التي قدمها المعرض التقني الأهم على مدار واحدة وأربعين دورة تمكن من خلالها جمع كبرى شركات التكنولوجيا والتقنيات والحلول الرقمية من مختلف أنحاء العالم والدوائر والمؤسسات لتبادل الأفكار والمضي نحو تحقيق الأفضل في كافة مجالات الحياة.