طلبات إعانة البطالة الأميركية لأقل مستوى خلال 19 شهراً

واشنطن (رويترز) - انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى في 19 شهرا، مما يشير إلى سوق عمل متوازنة، وإن كان نقص العمالة قد يبقي وتيرة التوظيف متوسطة في أكتوبر. وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفض ستة آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 290 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر. وهذا هو أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020 عندما كانت البلاد في مرحلة مبكرة من جائحة كوفيد-19، كما أنه ثاني أسبوع على التوالي تظل فيه الطلبات أقل من مستوى 300 ألف طلب، مع إبقاء أصحاب العمل على موظفيهم في مواجهة نقص حاد في العمالة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 300 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وانخفضت الطلبات من ذروة قياسية عند 6.149 مليون في أوائل أبريل 2020. ويتوافق نطاق بين 250-300 ألف طلب مع سوق عمل قوية.