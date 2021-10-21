«طاقة» و«ماروبيني» تطوران مشروعاً في السعودية

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بالشراكة مع شركة «ماروبيني كوربوريشن» (ماروبيني)، مشروعا لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع شركة النفط العربية السعودية (أرامكو).

وتبلغ القدرة الإنتاجيّة الصافية لمشروع «تناجيب» للإنتاج المشترك وتحلية المياه 940 ميجاواط من الكهرباء، و1084 طنّا من البخار في الساعة و5.25 مليون جالون يومياً من المياه المحلّاة (القدرة الإنتاجية الصافية: 4.3 مليون جالون يوميّاً).

وكانت «طاقة» و«ماروبيني» قد وقعّتا على اتفاقيّة توفير مياه وتحويل طاقة لاستحداث منشأة صناعيّة رئيسية وتطوير البنية التحتيّة اللازمة، بما في ذلك خطوط الأنابيب التي تربط محطات تحلية المياه والإنتاج المشترك بالمستخدمين النهائيّين.

وقد تم إنشاء شركة ذات غرض خاصّ (SPV) للعمل على بناء المحطّات بحيث تمتلك «طاقة» و«ماروبيني» 60% من أسهمها، في حين تمتلك «أرامكو» 40%. وبموجب العقد الموقّع، ستقوم «طاقة» و«ماروبيني» بتشغيل المحطّات لمدّة 20 سنة وفقاً لنظام البناء، والتملّك، والتشغيل ونقل الملكيّة. ويهدف هذا المشروع إلى توريد الكهرباء والبخار والمياه المحلّاة إلى منشآت «أرامكو» للنفط والغاز في المناطق المجاورة.

وقال فريد العولقي، المدير التنفيذيّ لوحدة أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في (طاقة): «تفخر«طاقة» بإبرام هذه الشراكة مع«ماروبيني» و«أرامكو السعوديّة» لتنفيذ مشروع يحظى بمثل هذه الأهميّة الاستراتيجيّة للمملكة العربيّة السعوديّة. فمنشأة«تناجيب» ستستفيد من خبرات«طاقة» في تنفيذ مشاريع الكهرباء والمياه بكفاءة، وذلك إلى جانب تعزيز قدراتنا في قطاع العمليّات والصيانة من خلال امتلاك 40% من الأسهم في شركة العمليّات التشغيليّة والصيانة (O&M). وأود أن أشير هنا إلى أنّ«طاقة» كانت قد أعلنت عن التزامها الراسخ بزيادة طاقتها الإنتاجيّة بمقدار 15 جيجاواط بحلول العام 2030. ويأتي هذا المشروع ليؤكد على التقدّم الذي نحرزه في هذا الإطار في ظلّ توسيع نطاق عملياتنا الحالية في المملكة العربيّة السعوديّة».