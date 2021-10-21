أبوظبي تطلق «الرخصة الافتراضية» للمستثمرين غير المقيمين

دبي (الاتحاد) أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي «الرخصة الافتراضية» التي تتيح للمستثمر الأجنبي غير المقيم بدولة الإمارات الحصول على ترخيص اقتصادي لممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي من خارج دولة الإمارات وذلك قبل مباشرة إجراءات الإقامة مع إمكانية ممارسة نشاطه من خارج الدولة. جاء ذلك على هامش مشاركة الدائرة ضمن جناح حكومة أبوظبي في الدورة الـ41 لفعاليات لأسبوع جيتكس للتقنية 2021.

محمد علي الشرفاء

وقال معالي محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة إن الرخصة الافتراضية تعد مبادرة استباقية فريدة من نوعها تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص لنشاطهم الاقتصادي من أي مكان في العالم قبل زيارة دولة الإمارات وذلك انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تمكين التجارية الرقمية العابرة للحدود.

وأكد معاليه حرص حكومة إمارة أبوظبي على زيادة جاذبية الأعمال في إمارة أبوظبي وتنافسيتها التجارية والخدمية وتقديمها كوجهة دولية للأعمال عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجذب الرأسمال الأجنبي والتدفقات النقدية بما يتماشى مع المبادئ العشرة لخطة الخمسين القادمة لدولة الإمارات وخاصة المبدأ الثاني الذي يركز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم. من جانبه أوضح سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة إن الرخصة الافتراضية تتيح المجال للحصول على ترخيص ضمن 13 قطاعاً اقتصادياً تعد من القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفها حكومة أبوظبي لجذب الاستثمارات الأجنبي المباشرة حيث يمكن للأجنبي التقديم على إصدار الترخيص وتملكه بنسبة 100% ضمن الأشكال القانونية شركة ذات مسؤولية محدودة وشركة الشخص الواحد ذ.م.م. وأفاد ربيع الهاجري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للاعمال بالانابة أن الرخصة الافتراضية لا تشترط الحصول على اعتمادات مسبقة من قبل الجهات المعنية وتركز على منح ترخيص اقتصادي للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المقيمين خارج الدولة لتشجيعهم على ممارسة الاعمال في إمارة أبوظبي. وأشار الى إن الرخصة الافتراضية تشمل عدداً من الأنشطة الاقتصادية في 13 قطاعاً وهي الزراعة والصناعة والإصلاح وأعمال المقاولات والصيانة والتركيب والبيع بالتجزئة وأنشطة النقل والخدمات وخدمات التأجير والإدارة وتنظيم الفعاليات والصحية والترفيهية والخدمية المساندة وأنشطة التجارة بالجملة والاستيراد والتصدير بحيث تخضع للرسوم المحلية بما لا يزيد على 1000 درهم مع استيفاء كافة الرسوم الاتحادية الإضافية وفقاً لنوع النشاط المطلوب والشكل القانوني عند استكمال باقي المتطلبات. وحددت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خطوات العمل لإصدار الرخصة الافتراضية عبر الموقع الالكتروني لمركز أبوظبي للأعمال www.adbc.gov.ae ليتم بعدها اختيار الرخصة الافتراضية وتسجيل الدخول عن طريق UAE Pass Sop1 واختيار الاسم الاقتصادي باللغة الإنجليزية فقط وادخال بيانات الاتصال وتحديد النشاط الاقتصادي المطلوب مع إرفاق صورة جواز السفر ودفع الرسوم المحددة بواسطة البطاقة الائتمانية ليتم بعدها اصدار الرخصة الاقتصادية. كما حددت آلية التسجيل بالهوية الرقمية للمقيمين المتواجدين خارج الدولة عبر الدخول عن طريق الهوية الرقمية https://selfcare.uaepass.ae واختيار إنشاء حساب جديد والتحميل عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة «QR» والنقر على خيار الاشتراك في الصفحة الرئيسة، لتسجيل حساب جديد من خلال التحقق من رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمتعامل وتحديد كلمة سر خاصة بالهوية.