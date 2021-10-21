أحمد بن محمد يزور «جيتكس غلوبال»

دبي (الاتحاد)

زار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، معرض «جيتكس غلوبال»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد سموه أن «جيتكس» يُعد من أهم الفعاليات العالمية التي يتم تنظيمها سنوياً في دبي لارتباطه بقطاع حيوي يُعد المسؤول الأول والمكون الرئيس في صناعة المستقبل، وهو قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات، حيث يشكل الحدث باجتماع كبريات الشركات العالمية الرائدة في مجال الحلول التقنية والذكاء الاصطناعي والبرمجيات تحت سقف واحد في دبي، واحدة من أهم المناسبات التي تتيح فرصة اللقاء لهذه النخبة من المؤسسات والعقول المسؤولة عن تشكيل صورة المستقبل لتبادل الأفكار والتجارب واكتشاف فرص جديدة للشراكة والتعاون، بما يدفع مسيرة التطوير التكنولوجي قدماً، وبالتالي تقدم مختلف المجالات الأخرى.

وشملت زيارة سمو رئيس مجلس دبي للإعلام إلى معرض «جيتكس غلوبال» عدداً من منصات الشركات العالمية والدوائر والمؤسسات المحلية المشاركة في الدورة الحادية والأربعين للحدث الذي يُعد الأبرز والأهم من نوعه في المنطقة، حيث اطلع سموه على ما تقدمه من حلول وتقنيات مبتكرة تدعم العديد من القطاعات والتخصصات في مختلف المجالات.

.. وسموه خلال الجولة

وشاهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته منصة شركة آفايا العالمية، ما تقدمه من حلول داعمة لبيئة الأعمال والتي تمكن من خلالها الشركات والمؤسسات من الربط بكفاءة عالية بين موظفيها والعملاء وخدماتها وشركائها ضمن تجربة جديدة كلياً.

كما زار سموه منصة شركة «سيسكو» العالمية، وتعرف على معيار الثقة الجديد الذي يقيّم موثوقية التحول الرقمي لدى الشركات، وقدمته «سيسكو» من خلال مشاركتها في «جيتكس»، حيث يخدم هذا المعيار الشركات في تعزيز مستويات الثقة مع العملاء، وخصوصاً مع تحول العمل إلى الأنموذج الهجين وجمع المزيد من البيانات عبر «الإنترنت»، لاسيما مع ازدياد التهديدات في البيئة الرقمية.

كما شملت جولة سموه في معرض «جيتكس» وضمن أجنحة ومنصات الشركات العالمية المشاركة هذا العام، زيارة منصة شركة «إريكسون» حيث اطلع على ما تقدمه الشركة العالمية من أحدث ابتكاراتها في تقنيات الجيل الخامس، والحلول الجديدة التي تقدمها لشركائها من الشركات في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في مجال بناء شبكات الاتصالات المستقبلية، ودعم التحول الرقمي.

وخلال تفقده لمنصة شركة هواوي العالمية، اطلع سمو رئيس مجلس دبي للإعلام على ما تقدمه من حلول شاملة تخدم في دعم التحول الرقمي في القطاع التقني والبنية التحتية التي تلائم الاحتياجات المستقبلية لتقنية المعلومات والاتصالات بما فيها القدرات التي توفرها خدماتها السحابية «هواوي كلاود»، وكيف يمكن للمؤسسات أن تستخدم الحوسبة السحابية لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في العديد من العمليات.