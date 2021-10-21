«أبوظبي الرقمية» توقع شراكة مع«هواوي» و«إزري»

دبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الإسناد الحكومي - أبوظبي ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، مع شركة «إزري»، الرائدة عالمياً في مجال المعلومات حول المواقع، اتفاقية مؤسسية لرخص برمجيات إزري تهدف إلى المساهمة في تحقيق دور الهيئة من خلال دعم الشركاء من الجهات الحكومية لتقديم خدمات تثري حياة المجتمع وتضاعف فرص نمو الأعمال والأفراد.

ومن خلال الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش معرض جيتكس الذي اختتم أعماله بدبي أمس، سيتم توفير أسعار مخفضة وحصرية من قبل شركة «إزري» للتراخيص وعقود الصيانة السنوية للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بما يسهم في خفض المصاريف الإدارية والمشتريات، والتكلفة الإجمالية لتكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية للجهات الحكومية في الإمارة.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: «إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الهيئة الساعية إلى تمكين ودعم وتقديم منظومة حكومية رقمية استباقية، متخصّصة ومتكاملة وآمنة، وضمن توجهاتها لتسريع الأجندة الرقمية لإمارة أبوظبي وتلبية احتياجات الجهات الحكومية الحالية والمستقبلية».

ومن جانبه قال عادل بلبل فيرنانديز، مدير القطاع الحكومي والمدن الذكية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إزري: «نولي أهمية خاصة لسوق الإمارات العربية المتحدة ونُجدد التزامنا بدعم مسيرة التطور التكنولوجي والرقمي لإمارة أبوظبي».

من جهة أخرى، وقعت هيئة أبوظبي الرقمية اتفاقية شراكة مع هواوي، وذلك بهدف دعم جهود الجهات الحكومية بتسريع عجلة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي من خلال دعم وتمكين حكومة رقمية متقدمة وآمنة ومتعاونة. وتم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، وجياوي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم هيئة أبوظبي الرقمية بتعيين هواوي كمورد غير حصري لمنتجات تكنولوجية وخدمات رقمية لعدد من الجهات الحكومية على مدى 3 سنوات، بالإضافة إلى قيام شركة هواوي بتوفير مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة بما في ذلك التعريف ببرنامج أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتنفيذ برنامج مشترك للابتكار.