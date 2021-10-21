«تحالف» تنال شهادة عالمية لتطوير البرمجيات

دبي (الاتحاد)

أعلنت تحالف للحلول التقنية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها عن استحقاقها شهادة «CMMI» لتطوير البرمجيات من المستوى الثالث من المعهد المتخصص بمنح هذه الشهادة العالمية.

وأجرت الشركة المراحل المتكاملة لعمليات الاختبارات من جانب جهة التقييم «يونيفيت سوليوشنز».

وتمثل شهادة «CMMI» التي عمل على تطويرها معهد هندسة البرمجيات «SEI» التابع لجامعة كارنج ميلون، إحدى أرقى شهادات الجودة العالمية في مجال البرمجيات والتطبيقات، وذلك عبر إطار عمل يهدف إلى تحسين القدرات من خلال تزويد الشركات بالعناصر الأساسية والعمليات ذات الفاعلية، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى الارتقاء بجودة الأداء.

وقال غسان أبوعجمية، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في تحالف على هامش حفل التسليم الذي أقيم على هامش مشاركتها في أسبوع «جيتكس للتقنية 2021» إن حصول الشركة على شهادة تطوير البرمجيات CMMI من المستوى الثالث، يعكس المستوى العالي الذي وصلت إليه الشركة من حيث دقة السياسات ووضوح الإجراءات في مختلف مراحل المشروع منذ استلام الفكرة من العملاء وحتى تسليم المشروع كاملاً».

وأوضح أن هذه الشهادة العالمية تمكن تحالف من دخول أسواق جديدة بثقة واعتمادية، فمن خلال مستوى النضج الرقمي الذي وصلت إليه الشركة في معالجة أي تحديات وتقديم الحلول لها بالجودة والسرعة المطلوبة، مما سوف ينعكس على مستوى عالٍ من رضا العملاء».