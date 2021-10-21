«الإسناد الحكومي» توقع مذكرة تفاهم مع «مايكروسوفت» لتطوير مهارات الخريجين

دبي (الاتحاد)

في إطار استراتيجيتها لتمكين المواهب الإماراتية وتطوير مهاراتهم تماشياً مع توجهات حكومة المستقبل، وقعت دائرة الإسناد الحكومي- أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة «مايكروسوفت» العالمية؛ هدفت إلى دعم وتطوير مهارات الخريجين الجُدد من المواهب الإماراتية الشابة، وموظفي حكومة أبوظبي، وذلك من خلال برنامج «طموح» للتدريب المهني الخاص بشركة مايكروسوفت.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش مشاركتهما في أسبوع «جيتكس للتقنية 2021»، بحضور معالي علي راشد الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي، وفهد سالم الكيومي، وكيل دائرة الإسناد الحكومي - أبوظبي، وسيد حشيش المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات، وممثلين عن الجهتين. وتنص مذكرة التفاهم على تقديم شركة مايكروسوفت الدعم لدائرة الإسناد الحكومي بهدف تطوير المهارات التكنولوجية ورفع الجهوزية المهنية للعاملين بالجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والخريجين الإماراتيين الجدد، من خلال برنامج «طموح» للتدريب المهني الخاص بشركة مايكروسوفت، وذلك عبر سلسلة من ورش العمل التخصصية التي يجري تقديمها بإشراف نخبة من المدربين البارزين، لمواكبة متطلبات سوق العمل وبما بتناسب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

حيث يهدف برنامج «طموح» لتمكين موظفي الجهات الحكومية من اكتساب خبرات حقيقية عبر مشروعات قائمة ومنحهم الفرصة للحصول على اعتمادات معترف بها عالمياً.