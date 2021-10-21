تطوير «تم» لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية

دبي (الاتحاد)

كشفت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» عن إطلاق «أدوات تطوير منصة تم - TAMM OS» الجديدة والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدّمة في إمارة أبوظبي بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في أسبوع «جيتكس للتقنية 2021»، تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي والذي يضم 31 جهة حكومية وأكاديمية، ويستمر حتى 21 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وحضر الإطلاق كل من اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، والمهندس محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وفهد سالم الكيومي، وكيل دائرة الإسناد الحكومي، والدكتور هلال حميد الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وغانم مبارك الهاجري، مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، والدكتور محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية المشاركة في المشروع.

وضمت المرحلة التجريبية الأولى 4 جهات حكومية شملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة.

وقالت عائشة المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية: «تواصل منظومة (تم) التعاون الوثيق مع جميع الجهات الحكومية في أبوظبي لتسخير أحدث التقنيات والحلول الرقمية لتوفير رحلات وتجارب خدمية سلسة للمتعاملين ورفد جميع السكان على مستوى إمارة أبوظبي بخدمات حكومية رقمية ذات جودة وكفاءة عالية عبر منصة رقمية متكاملة وآمنة. وكلنا ثقة بما ستوفره (أدوات تطوير منصة تم)، حيث ستسهم في توحيد تجربة المتعاملين مع مختلف الخدمات الرقمية».