«الثقافة والسياحة-أبوظبي»: أنظمة ذكية لدعم اتخاذ القرار

دبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن أنظمة ومنصات ذكية تسهم في تعزيز سير العمليات الإدارية والتشغيلية، وربط البيانات والتقارير دعماً لاتخاذ قرارات قائمة على معلومات مُحدثة ودقيقة إلى جانب إطلاق سجل رقمي لما يزيد على 1200 من عناصر التراث المعنوي تأكيداً لالتزامها بالمحافظة عليها واستدامتها إرثاً حياً عبر الأجيال، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ41 من أسبوع «جيتكس للتقنية» الذي اختتم أعماله في مركز دبي التجاري العالمي.

واعتمدت الدائرة على الذكاء الاصطناعي في تصميم نظام الجدولة الذكية لتفتيش المنشآت الفندقية والفحص البصري لقائمة التفتيش، الذي يستخدم التقنيات البصرية الذكية بالهواتف والأجهزة اللوحية في إجراء عمليات التفتيش الدورية، لمساعدة فرق العمل على التقاط الصور ومطابقتها مع قائمة التفتيش. ويحقق هذا النظام العديد من النتائج الإيجابية، بما في ذلك الارتقاء بالخدمات المقدمة للمنشآت الفندقية عبر تقليل الفترة الزمنية لعمليات التفتيش، بالإضافة إلى تنظيم ساعات عمل المفتشين، والتأكد من التخطيط والتوجيه الذكي لتوافرهم بالقرب من المنشأة الفندقية المخطط التفتيش عليها.