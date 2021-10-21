تعاون بين دائرة الصحة أبوظبي و«نوفارتس»

دبي (وام)

تتعاون دائرة الصحة - أبوظبي وشركة الأدوية السويسرية «نوفارتس» للمضي في تطوير استراتيجية الصحة الرقمية في أبوظبي والارتقاء بتجربة المريض وأنموذج الرعاية الصحية داخل الإمارة وخارجها. يأتي ذلك عقب توقيع الطرفين مذكرة تفاهم ضمن مشاركة الدائرة في أسبوع «جيتكس للتقنية 2021»، والتي تهدف إلى تطوير وتنفيذ منظومة رعاية صحية مستدامة ومستقبلية في الإمارة. وبحضور معالي عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي وجيورجشروكينفكس المدير الإقليمي لمنطقة الخليج والسعودية لشركة نوفارتس، وقع المذكرة الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي ومحمد عز الدين، المدير الإقليمي لمنطقة الخليج في شركة «نوفارتس».