Hub71 تعلن عن الفائزين في برنامج OUTLIERS

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أمس Hub71 ، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن الفائزين في تحدي Outliers الذين نجحوا في معالجة التحديات التي حددها شركاء Hub71 من الشركات والحكومات.

وشاركت مواهب استثنائية من أكثر من 40 دولة في النسخة الأولى من برنامج Outliers الذي أطلقته Hub71 ، وهو مبادرة سنوية تربط رواد الأعمال بالشركات والهيئات الحكومية لتعزيز الابتكار والتصدي للتحديات التي يواجهها القطاع.

وستحصل كل شركة ناشئة على منح نقدية تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم إماراتي لتمويل تطوير مفاهيمها التي ستعالج بها تحديات أبرز الشركات والشركاء الحكوميين في أبوظبي.