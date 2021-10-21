«فرتيجلوب» تجمع 2.9 مليار درهم من اكتتاب عام

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة فرتيجلوب، أكبر مُصدِّر بحري على مستوى العالم لليوريا والأمونيا، وأكبر مُنتج لأسمدة النيتروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الإنتاج، والرائدة في مجال الأمونيا النظيفة، عن اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي بنجاح وعن السعر النهائي للسهم في الطرح.

وتم تحديد السعر النهائي للطرح بقيمة 2.55 درهم للسهم العادي بعد أن سبق تحديد النطاق السعري للسهم بين 2.45 درهم إلى 2.65 درهم لكل سهم عادي (سعر الطرح النهائي). كذلك تم تأكيد حجم الطرح العام بواقع (1.145.582.011) سهماً عادياً تمثل 13.8% من إجمالي ملكية أسهم شركة فرتيجلوب العادية. وتم تحديد السعر النهائي لسهم فرتيجلوب في منتصف النطاق السعري بهدف توفير فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الجدد.

ويجمع الطرح عند التسوية النهائية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عائدات إجمالية بقيمة 795 مليون دولار (2.9 مليار درهم)، ووفقاً لسعر الطرح النهائي، وسوف تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 5.8 مليار دولار (21.2 مليار درهم).

وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً، وخاصة ضمن شريحة المستثمرين من المؤسسات المؤهلة العالميين والإقليميين والمحليين، بالإضافة إلى شريحة المستثمرين الأفراد من الإمارات والمنطقة والعالم، حيث بلغ إجمالي الطلب الكلّي أكثر من 17.4 مليار دولار (64 مليار درهم)، أي 22 ضعفاً لإجمالي القيمة المستهدفة 32 ضعفاً لشريحة المستثمرين المؤسسيين المؤهلين، دون احتساب المستثمرين الاستراتيجيين الرئيسيين.

وتم تحديد حجم الشريحة الأولى (المخصصة للمستثمرين الأفراد في الإمارات) بنسبة 10% من حجم الطرح، والشريحة الثانية (المخصصة للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين المحليين والعالميين) بنسبة 90% من حجم الطرح، حيث سيتم إخطار مستثمري الشريحة الأولى بتأكيد التخصيص عبر الرسائل النصية يوم 26 أكتوبر 2021. ومن المتوقع إدراج الأسهم وبدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية الساعة 10:00 صباحاً يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021.