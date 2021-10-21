مذكرة تفاهم لتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للاستثمار بهدف التعاون لجذب المزيد من الشركات والأعمال الجديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة أبوظبي.

وتهدف المذكرة الموقعة بين الطرفين إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تأسيس أعمالها والنمو في إمارة أبوظبي، وأداء دور هام وحيوي في عملية النمو الاقتصادي الإجمالية في الإمارة.

وسيعمل مصرف الإمارات للتنمية ومكتب أبوظبي للاستثمار بموجب مذكرة التفاهم على استكشاف مجالات التعاون الثنائية، لدعم استقطاب الاستثمارات إلى أبوظبي من قبل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة، إضافة إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال في الإمارة، وتوفير تمويل لسلاسل التوريد ولجهود توسيع عمليات الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يسعدنا أن نتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار بهدف تمكين عملية النمو والتنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام تماشياً مع استراتيجيتنا الجديدة».

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تهدف هذه الشراكة بين اثنتين من أبرز الهيئات الداعمة للأعمال لمساعدة الشركات على تأسيس وتوسعة عملياتها في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار الالتزام الكبير الذي تبديه الإمارة تجاه دعم نمو القطاع الخاص. ستسهم هذه الشراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومصرف الإمارات للتنمية في تحفيز الفرص على المدى البعيد في الإمارة والارتقاء بمستويات الدعم المقدم للمستثمرين».

قالت منيرة هشام الكتاب، المديرة التنفيذية لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تجسد هذه المذكرة التزام مكتب أبوظبي للاستثمار ومصرف الإمارات للتنمية بالتعاون الكامل لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي الشامل لإمارة أبوظبي، من خلال دعم وتوسعة أعمال القطاع الخاص.