تفاهم بين «الإسناد الحكومي» و«مايكروسوفت» لتطوير مهارات الخريجين

دبي (الاتحاد) في إطار استراتيجيتها لتمكين المواهب الإماراتية وتطوير مهاراتهم تماشياً مع توجهات حكومة المستقبل، وقعت دائرة الإسناد الحكومي- أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة «مايكروسوفت» العالمية؛ هدفت إلى دعم وتطوير مهارات الخريجين الجُدد من المواهب الإماراتية الشابة، وموظفي حكومة أبوظبي، وذلك من خلال برنامج «طموح» للتدريب المهني الخاص بشركة مايكروسوفت. وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش مشاركتهما في أسبوع جيتكس للتقنية 2021، بحضور معالي علي راشد الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي، وفهد سالم الكيومي، وكيل دائرة الإسناد الحكومي - أبوظبي، وسيد حشيش المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات، وممثلين عن الجهتين. وتنص مذكرة التفاهم على تقديم شركة مايكروسوفت الدعم لدائرة الإسناد الحكومي بهدف تطوير المهارات التكنولوجية ورفع الجهوزية المهنية للعاملين بالجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والخريجين الإماراتيين الجدد، من خلال برنامج «طموح» للتدريب المهني الخاص بشركة مايكروسوفت، وذلك عبر سلسلة من ورش العمل التخصصية التي يجري تقديمها بإشراف نخبة من المدربين البارزين، لمواكبة متطلبات سوق العمل وبما بتناسب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. حيث يهدف برنامج «طموح» لتمكين موظفي الجهات الحكومية من اكتساب خبرات حقيقية عبر مشروعات قائمة ومنحهم الفرصة للحصول على اعتمادات معترف بها عالمياً. وستقوم الدائرة بدعم البرنامج من خلال توفير قواعد البيانات للخريجين الإماراتيين الجدد والطلاب خريجي الدفعة الأخيرة من دراستهم لإلحاقهم في البرنامج. وقال فهد سالم الكيومي: «إن مذكرة التفاهم مع شركة مايكروسوفت العالمية تتماشى مع الرؤية والتوجه للاستثمار في المواهب الإماراتية الشابة، كما تشكل خطوة نحو تنفيذ أحد أهم المستهدفات التي وضعتها القيادة الرشيدة ضمن أولوياتها واستراتيجيتها الوطنية، والتي تهدف إلى تشجيع وتمكين الشباب لقيادة المستقبل والمشاركة الفاعلة في كافة المجالات والقطاعات داخل الإمارة». ومن جانبه، وقال سيد حشيش، «إنَّ مذكرة التفاهم تعبر عن التزامنا الكامل بدعم كافة خطوات التطور الذي تشهده الدوائر الحكومية في الإمارة، لدعم وتمكين الشباب لمواكبة آخر التطورات العالمية في مجال التقنيات الرقمية والتعاون من خلال نخبة بارزة من المدربين المعتمدين عالميا بما يلبي تطلعات وطموحات المستقبل»، مضيفاً، «متحمسون للغاية للتعاون مع دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي عبر سلسلة من الورش التدريبية النوعية». يشار إلى أن برنامج «طموح» هو برنامج شركة مايكروسوفت الخاص بالتوطين، ويهدف إلى تنمية مواهب مواطني دولة الإمارات وتسريع التطوير المهني والتدريب للشباب من خلال مجموعة من المبادرات التي تركز على التوظيف المباشر والبرامج التدريبية والتدريب أثناء العمل.