إطلاق مشروع «الحركة في دبي»

دبي (الاتحاد) ضمن مشاركتهما في معرض «جيتكس جلوبال 2021» هيئة الطرق والمواصلات وهيئة دبي الرقمية تطلقان مشروع «الحركة في دبي»، الذي يهدف إلى توفير أداة تدعم اتخاذ القرارات الفعالة في مجالات التنقل والتخطيط المجتمعي، بما يؤدي لتسهيل حركة الناس في مدينة دبي وتعزيز سعادتهم. وتعمل تلك الأداة على توظيف كم هائل من البيانات لإنشاء نماذج وتصورات لأنماط الحركة الحالية لانتقال الأفراد على الطرق، ونوعية وسائل النقل التي يستخدمونها، واستشراف السيناريوهات المستقبلية المحتملة في المدينة من أجل تلبية كافة المتطلبات والتوقعات في قطاع التنقل. وتوفر الأداة صورة واضحة أمام صناع القرار حول تحركات وسائل النقل العامة، وتضع أمامهم سيناريوهات محتملة تساعد على اتخاذ القرارات بنوعيها التشغيلية والاستراتيجية في مجال النقل. كما توفّر الأداة معلومات عن أماكن تجمع السيّاح وحساب وقت وفترات التنقلات، فضلاً عن إمكانية إجراء تحليل لحركة التنقل لما قبل كوفيد19 وما بعده.

وقال يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الرقمية والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، إن دور قطاع البيانات في تحقيق أهداف التحول الرقمي الشامل لإمارة دبي أصبح يتنامى بشكل كبير، لما للبيانات من قدرة فائقة على تقديم رؤى وحلول مبتكرة تدعم عمليات صناعة القرار وذلك عند توظيفها والاستفادة منها بالشكل الأمثل لبناء تصورات واضحة حول متطلبات واحتياجات الناس في تجربة عيشهم في المدينة الرقمية. من جهته قال، محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: «يعتبر مشروع (الحركة في دبي) ثمرة التعاون مع هيئة دبي الرقمية، الذي نسعى من خلاله إلى تبادل البيانات حول منظومة النقل العام في إمارة دبي، بهدف دراسة متطلبات الأفراد، وتلبية التوقعات في مستقبل هذا القطاع الحيوي. يقدم هذا المشروع دفعة قوية لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى تكامل التحوّل الرقمي عبر تبني التقنيات الرقمية في قطاع النقل لخدمة وإسعاد قاطني إمارة دبي بشكل أفضل».