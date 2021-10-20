«تحالف» تنال شهادة عالمية لتطوير البرمجيات

«تحالف» تنال شهادة عالمية لتطوير البرمجيات

دبي (الاتحاد) أعلنت تحالف للحلول التقنية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها عن استحقاقها شهادة «CMMI» لتطوير البرمجيات من المستوى الثالث من المعهد المتخصص بمنح هذه الشهادة العالمية. وأجرت الشركة المراحل المتكاملة لعمليات الاختبارات من جانب جهة التقييم «يونيفيت سوليوشنز». وتمثل شهادة «CMMI» التي عمل على تطويرها معهد هندسة البرمجيات «SEI» التابع لجامعة كارنج ميلون، إحدى أرقى شهادات الجودة العالمية في مجال البرمجيات والتطبيقات، وذلك عبر إطار عمل يهدف إلى تحسين القدرات من خلال تزويد الشركات بالعناصر الأساسية والعمليات ذات الفاعلية، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى الارتقاء بجودة الأداء. وقال غسان أبوعجمية، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في تحالف على هامش حفل التسليم الذي أقيم على هامش مشاركتها في أسبوع «جيتكس للتقنية 2021» إن حصول الشركة على شهادة تطوير البرمجيات CMMI من المستوى الثالث، يعكس المستوى العالي الذي وصلت إليه الشركة من حيث دقة السياسات ووضوح الإجراءات في مختلف مراحل المشروع منذ استلام الفكرة من العملاء وحتى تسليم المشروع كاملاً». وأوضح أن هذه الشهادة العالمية تمكن تحالف من دخول أسواق جديدة بثقة واعتمادية، فمن خلال مستوى النضج الرقمي الذي وصلت إليه الشركة في معالجة أي تحديات وتقديم الحلول لها بالجودة والسرعة المطلوبة، مما سوف ينعكس على مستوى عالٍ من رضا العملاء». وأضاف أن تقييم النضج الرقمي من المستوى الثالث يعكس المستوى الجيد والمعين الذي وصلت إليه تحالف، وفي هذا المستوى تكون كافة الإجراءات والعمليات والأدوات والمنهجيات مكتوبة وموضحة ومفهومة لدى جميع الموظفين، وبذلك تكون الشركة أنجزت تحديد المعايير القياسية للإجراءات، والتي هي أساس نضج المستوى الثالث، مع مواصلة العمل على تحسينها باستمرار. وأكد أن الشركة تهدف بشكل رئيس إلى المساهمة في تحسين جودة حياة الناس من خلال تطوير أحدث حلول تقنية المعلومات بالاعتماد على خبرائها وخبراتها في تقديم حلول وتقنيات مؤثرة في حياتنا اليومية وترسم ملامح مستقبلنا. وتمثل تحالف إحدى شركات تقنية المعلومات الأسرع نمواً في المنطقة، وطورت الشركة حلولاً برمجية متطورة للقطاعات الحكومية في العديد من البلدان واكتسبت الشركة خبرة واسعة ساعدت في تعزيز مكانتها في الأسواق خلال فترة قصيرة. وتسعى مؤسسة CMMI الرائدة عالمياً إلى النهوض بأفضل الممارسات في مجال العمليات والجهود البشرية والتقنية، وتلعب المؤسسة دوراً بارزاً في إلهام التحسين المستمر بهدف رفع مستوى الأداء وإيجاد ميزة تنافسية مستدامة.