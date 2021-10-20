دمج 12 مركز بيانات تحت مظلة «خزنة داتا سنترز»

أبوظبي (الاتحاد) وقعت مجموعة اتصالات" ومجموعة "G42" اليوم اتفاقا ملزما، يتم على أساسه دمج 12 مركز بيانات تابع للمجموعتين في مشروع مشترك جديد تحت مظلة شركة "خزنة داتا سنترز"، وبالشكل الذي يخلق أكبر مزود لمراكز البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبناء على هذا الاتفاق، ستملك "مجموعة اتصالات" ما نسبته 40% من "خزنة داتا سنتر"، و60% لــ G42 . تتيح الاتفاقية للطرفين فرصة زيادة قيمة أصول البنية التحتية الخاصة بهما والارتقاء بأداء العمليات والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة دون التأثير على العلاقة الحالية مع العملاء والمكانة التجارية الريادية لكلا الشركتين. وستواصل "خزنة داتا سنتر" تطوير الأعمال الحالية واستكشاف فرص أعمال جديدة، سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو في الخارج.

وقال بينغ شيوا، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42 "نحن سعداء بهذه الشراكة مع 'اتصالات'، مشغل الاتصالات الرائد في المنطقة والعالم، وبما يعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مراكز البيانات ويساعد على تحقيق طموحاتها وتطلعاتها الاقتصادية الحالية والمستقبلية. ومع استمرار ارتفاع الطلب على خدمات تخزين البيانات وخدمات البنية التحتية السحابية المبتكرة في دولة الإمارات والعالم، فإن هذه الشراكة الجديدة بين اتصالات ومركز البيانات التابع لنا "خزنة"، ستساعد دولة الإمارات على تسريع رحلتها في التحول الرقمي، وبما يمكن المؤسسات العامة والخاصة من الدخول في مرحلة جديدة تتميز بالذكاء والمرونة. ومن خلال هذه الاتفاقية الفريدة فإنا نتطلع إلى التعاون مع 'مجموعة اتصالات' لخلق قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة والمجتمع بشكل عام".

من جانبه، قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة اتصالات"، " ستبدأ 'اتصالات' و G42 من خلال هذه الاتفاقية، مرحلة تعاون جديدة ومهمة ستتيح فرصة توظيف الاستثمارات والخبرات المشتركة في إطلاق الجيل القادم من خدمات البنية التحتية الرقمية. وستواصل 'اتصالات' حرصها على الارتقاء بتجارب العملاء بما يتوافق مع استراتيجيتها ورؤيتها المتمثلة في 'قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات'. ومن هذا المنطلق، وضعت 'مجموعة اتصالات 'الأسس الكفيلة بتعزيز مكانتها الرائدة في مجال خدمات البنية التحتية الرقمية، ومن خلال شراكتنا مع G42 ، سننتقل بطموحاتنا الرقمية إلى مستويات جديدة أكثر تطوراً وتقدماً".

بدوره، قال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لـ خزنة داتا سنتر "تتزايد مستويات البيانات التي يتم إنتاجها وتخزينها وتحليلها بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات مراكز بيانات المبيعات بالجملة. يتطلب هذا النمو المزيد من التركيز على تعزيز مجالات التعاون واستخدام البيانات المشتركة للارتقاء بمستويات أداء الأعمال. من هنا ستكون 'خزنة داتا سنتر' التي ستصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ميجاوات من الحمل المعلوماتي، ممكن وداعم رئيسي لنمو وتطور الأعمال، مع قدرة عالية على إدارة مستوى الاتصال المطلوب لتقديم الخدمات بفعالية إلى الشركاء والعملاء والمستخدمين، ودعم إنشاء منظومة رقمية رائدة ومبتكرة".

من جانبه، قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في "مجموعة اتصالات": "يسعدنا في 'مجموعة اتصالات' الإعلان عن هذه الشراكة مع مزود خدمات مبتكر ورائد مثل G42 . حيث سنتمكن من خلال هذه الاتفاقية من تقديم مجموعة متطورة من خدمات البنية التحتية للعملاء الحاليين والمستقبليين. كما ستعزز هذه الاتفاقية من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة مفضلة لكبرى الشركات التقنية في العالم، إضافة إلى مساهمة هذه الاتفاقية في تطوير المنظومة الرقمية في دولة الإمارات، وبما يساعد في تحقيق طموحاتها في هذا المجال".