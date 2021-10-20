تقرير: نصف الشركات في الإمارات تعتمد وسائل المصادقة للبيانات

دبي (الاتحاد) كشفت Duo Security للخدمات الأمنية، مزود الوصول الآمن والمصادقة متعددة العوامل التابع لشركة سيسكو، خلال فعاليات جيتكس عن تقرير جديد أكّدت فيه ابتعاد الشركات في الإمارات عن اعتماد كلمات المرور وبدء اعتماد وسائل المصادقة المُبسّطة لحماية موظفيها وفقاً لنظام العمل الهجين. وكانت أنشطة المصادقة البيومترية سجّلت نمواً سريعاً بواقع 48%، بالتزامن مع زيادة المصادقة متعددة العوامل Duo MFA بنسبة 39% خلال العام الماضي.

وأظهر الاستبيان عزم أكثر من نصف الشركات في الإمارات (52%) تنفيذ استراتيجية لا تعتمد على كلمات المرور، حيث أشار 55% من المشاركين في الاستبيان من الإمارات بأنّ المشاكل الأمنية المتعلقة بكلمات السر المكشوفة تُعد الجانب الأكثر إثارة للقلق عند التعامل مع كلمات المرور ضمن بيئاتهم الخاصة.

وتناول تقرير الوصول الموثوق من ديو 2021 البيانات الواردة من أكثر من 36 مليون جهاز وما يزيد على 400 ألف تطبيق فريد وحوالي 800 مليون عملية مصادقة شهرياً على امتداد قاعدة العملاء العالمية للشركة. وسلّط التقرير الضوء على سماح الشركات من مختلف القطاعات لموظفيها بالعمل من أيّ مكان وعلى أيّ جهاز، بمجرد تنفيذ بعض الضوابط الكفيلة بضمان الوصول الآمن إلى التطبيقات.

وتم تفعيل خاصية المقاييس البيومترية على ما يزيد على 71% من الهواتف الذكية لعملاء ديو في جميع أنحاء العالم، ما يؤكد زيادة نسب اعتمادها بسبب قبول المستخدمين المتزايد لوسائل المصادقة غير التقليدية والوصول بدون كلمة سر للأجهزة التي في حوزتهم. ولم يعد المستخدمون مُضطرين للاحتفاظ بمجموعة كبيرة من كلمات المرور المطلوبة للمصادقة. ويُسهم التخلي عن كلمات المرور بشكل ملموس في تحسين تجربة تسجيل الدخول لدى غالبية المستخدمين، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز الجانب الأمني.

وتعليقاً على الموضوع، قال فادي يونس، مدير وحدة الأمن السيبراني لدى سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: «وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها تجربة المستخدم عنصر تحكم أمني أساسي. وتنتقل الشركات في الإمارات نحو طُرق جديد وأكثر كفاءة للتعامل مع وسائل الوصول والتحكم بها، فضلاً عن رغبتها بالاطلاع بشكل مباشر على المزايا التي يُتيحها توفير هذه القدرات الأمنية لدى الجميع في تمكين الموظفين العاملين بنظام العمل الهجين من التركيز على كفاءاتهم الرئيسة من دون التأثير على الجانب الأمني».