«إي فاينانس» أكبر طرح عام في مصر منذ 2015

لندن (رويترز) - قفز سهم إي فاينانس المصرية للاستثمارات الرقمية والمالية 40 بالمئة في أول أيام تداوله في بورصة القاهرة اليوم الأربعاء، في دفعة لخطط الخصخصة الطموح في مصر والتي قد تشهد طرح عدة شركات حكومية للاكتتاب في الأعوام المقبلة.

وصعد سعر سهم شركة المدفوعات التي تملك الدولة حصة أغلبية فيها إلى 19.51 جنيه بحلول الساعة 09.20 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء بعد تسعير الصفقة عند 13.98 جنيه للسهم واستكمال أكبر طرح عام أولي في البلاد منذ 2015.

ومنح السعر الطرح الأولي صفقة حجمها نحو 5.84 مليار جنيه (371.7 مليون دولار) فيما قدر قيمة الشركة بواقع 22.4 مليار جنيه.

وشهدت الصفقة جمع إي فاينانس 1.12 مليار جنيه عبر بيع 80 مليون سهم جديد، في حين باعت مجموعة مؤسسات تملكها الدولة بقية الأسهم. وبلغت النسبة النهائية للأسهم المتاحة للتداول 23.5 بالمئة.

وتم رفع حجم الصفقة في وقت سابق هذا الشهر بفعل الطلب القوي من المؤسسات وتجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الصفقة 60 مرة وصعدت البورصة قبيل الإدراج.

وقال سايمون إيرد رئيس قسم أسواق الأسهم الدولية في رينيسانس كابيتال، الذي يتولى إدارة الدفاتر مع سي.آي كابيتال إنفستمنت والأهلي فاروس، «إجمالي مخصصات المستثمرين الأجانب في الدفتر بلغ نحو 72 بالمئة، وهي نتيجة عظيمة وأحد الأولويات المهمة للحكومة المصرية».