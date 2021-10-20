وزير النفط العراقي: 75 - 85 دولاراً مستوى مقبول للبرميل

بغداد (رويترز) - قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن تحالف أوبك+ يعارض تجاوز أسعار النفط للمستويات المقبولة وتدرس طرقا لموازنة السوق.

وفي كلمة للصحفيين في بغداد، قال إن سعر النفط ما بين 75 دولارا و85 دولارا هو مستوى مقبول لسعر الخام على المدى البعيد.

وأضاف أن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفاء، يعارض في الوقت ذاته أي زيادة لمخزونات النفط العالمية لأن ذلك سيؤدي لانهيار أسواق النفط.

وذكر أن ميزانية الحكومة العراقية لعام 2022 ينبغي أن تستند على سعر نفط يتراوح بين 55 دولارا و60 دولارا للبرميل، متوقعا أن يكون متوسط التصدير 3.4 مليون برميل يوميا في أكتوبر بما في ذلك من إقليم كردستان في الشمال.