«الشارقة الإسلامي» يوافق على رفع نسبة تملك الأجانب

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي أن مجلس إدارته وافق على رفع نسبة ملكية الأجانب في أسهم المصرف إلى 40 بالمائة تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية للمصرف لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب القوي من المستثمرين، بما يؤشر على مدى وعمق ثقتهم بالمصرف وطموحاته واستراتيجية التوسع والنمو التي ينتهجها.

وأكد محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات التي تعاطت مع جائحة كورونا بكل دقة، ما أسهم في تحقيق مستويات متقدمة من التعافي من هذه الجائحة التي اجتاحت العالم، حيث تتميز السياسة المالية للدولة بالحيوية والفعالية، إذ تبنت الإمارات سياسات مالية فعالة، مدعومة ومعززة بحملات تطعيم ريادية، بالإضافة إلى الاعتماد على مختلف التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة إلى تحقيق أعلى درجات السلامة والعافية للجميع.