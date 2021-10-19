حامد بن زايد: منظومة متكاملة تعزز بيئة الأعمال بالإمـارات

لندن (وام)

شارك سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في فعاليات «القمة العالمية للاستثمار 2021» التي تستضيفها العاصمة لندن. والتقى سموه، على هامش مشاركته في القمة، عدداً من المسؤولين البريطانيين والمشاركين الدوليين، واستعرض معهم رؤية دولة الإمارات في شراكاتها الاستثمارية ودعمها مختلف أشكال الاستثمار، خاصة المستدام الذي يعود بالخير والنفع على شعوب العالم وتحقيق رخائها ومستقبل أفضل للبشرية. وتطرق سموه إلى خطط دولة الإمارات ومبادراتها الطموحة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير البيئة التشريعية واللوجستية للمستثمرين من أفراد وشركات ومؤسسات، مشيراً سموه، خلال حديثه مع كبار الاقتصاديين الدوليين، إلى أن دولة الإمارات وضعت منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات التي ترتكز على التحديث والتطوير المستمرين للأطر التشريعية والتنظيمية التي تعزز بيئة الأعمال والاستثمار فيها.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على التعاون مع مختلف المنظمات والكيانات المعنية، بما يحقق الأهداف المشتركة في التنمية والتقدم في المنطقة ومعالجة الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة «كوفيد-19»، وتجاوز التحديات المشتركة التي يشهدها العالم.

.. ويلتقي عدداً من المشاركين في قمة الاستثمار العالمية

والتقى سموه كلاً على حدة، معالي اللورد جيري جريمسون وزير الاستثمار، ومعالي كواسي كوارتنج وزير دولة لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، ومعالي غرانت شايبس وزير المواصلات البريطاني في المملكة المتحدة الصديقة. وبحث سموه مع المسؤولين البريطانيين، خلال اللقاء، العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وسبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين. كما تم، خلال اللقاءات، استعراض جدول أعمال «القمة العالمية للاستثمار 2021 التي تستضيفها المملكة المتحدة، وأهميتها في توفير فرص تعاون وشراكات تعزز مسار جهود الاستدامة والازدهار. وأشار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إلى رؤية دولة الإمارات وتطلعاتها في مجال الاقتصاد المستدام الذي يعود بالخير والازدهار على شعبها وشعوب العالم، إضافة إلى توفيرها بيئة تشريعية نموذجية للاستثمار وفق أعلى المعايير العالمية.

يذكر أن القمة شارك بها ممثلو حوالي 200 دولة وجهة ومؤسسة استثمارية من مختلف دول العالم. وتهدف المملكة المتحدة من استضافتها القمة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي توفرها في مجالات الصناعة الخضراء والطاقة المتجددة، بجانب استعراض أحدث منتجات شركاتها وابتكاراتها في مجال التكنولوجيا الخضراء والنمو المستدام، إضافة إلى النقلات النوعية التي حققتها في هذا المجال. كما سلطت القمة الضوء على «خطة النقاط العشر للنمو المستدام» التي طرحها معالي بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ووضع بريطانيا على خريطة الابتكارات العالمية في مجال الصناعات الخضراء.