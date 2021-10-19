منصور بن محمد: دبي مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من المسافرين

دبي (الاتحاد)

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، مطار دبي الدولي للوقوف على سير العمل الأمني والتسهيلات التي توفرها الجهات المعنية في المنفذ الجوي الحيوي، والاطلاع على راحة وسلامة المسافرين وسُبل تسهيل إجراءات سفرهم ووصولهم من وإلى المطار.

وأثنى سموه على جهود فرق العمل في مطارات دبي بإشراف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وشرطة دبي، وجمارك دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودبي لخدمات الملاحة الجوية، وحرص العاملين فيها على تعزيز استراتيجية العمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق أعلى درجات التميز في الخدمات المقدمة للضيوف، وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة العالمية.

وأكد سموه، خلال الزيارة، أن دولة الإمارات كانت من بين الدول الأكثر استعداداً لجائحة «كوفيد - 19»، واليوم بفضل رؤية قيادتها الحكيمة وجهود رجالها المخلصين من بين الدول الأسرع في التعافي. ومع تجاوز دبي لتبعات «الجائحة»، وبدء مرحلة جديدة من النمو ضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع السفر والسياحة، تستعد دبي لاستقبال أعداد كبيرة من المسافرين والزوار عبر مختلف المنافذ، لاسيما مع انطلاق أعمال معرض «إكسبو 2020 دبي» بمشاركة 192 دولة، بالتزامن مع بدء الموسم السياحي الجديد، وتخفيف قيود السفر حول العالم، مما يستدعي أعلى درجات الجاهزية لضمان مرور آمن وسلس لمستخدمي المنافذ الحدودية.

وحرص سموه على متابعة سير العمل في صالة القادمين، حيث اطلع على كافة الإجراءات الخاصة باستقبال القادمين إلى دبي ودولة الإمارات من قبل موظفي الجمارك والشرطة والأمن، وأعرب سموه عن ارتياحه لكافة الإجراءات المتبعة في المطار، مشيداً بالتطوير والتحديث المستمر للمرافق الخدمية، وكذلك التسهيلات التي يوفرها المطار لجميع المسافرين في إطار السمعة العالمية التي يتمتع بها مطار دبي والحفاظ على تنافسيته الدولية .

من جهة أخرى، أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي مستمرة في التحول إلى أنموذج عالمي على صعيد التنويع الاقتصادي والمساهمة في تنشيط حركة الأسواق والتجارة العالمية بعد نجاحها في تخطي تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، وبدء التعافي العالمي، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للفعاليات العالمية الضخمة، من خلال استضافة وتنظيم المعارض الدولية، كما هو الحال مع معرض «جيتكس غلوبال»، أحد أهم المعارض المتخصصة بالتكنولوجيا والتعريف بأحدث الابتكارات فائقة التطور من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمعرض «جيتكس غلوبال» وعالم الذكاء الاصطناعي، في دورته الـ41 في مركز دبي التجاري العالمي، والتي تشهد مشاركة أكثر من 3500 جهة عارضة من 140 دولة.