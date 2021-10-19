مكتوم الشريفي: «جيتكس» يواكب التوجـهات الرقميـة للإمارات

دبي (الاتحاد)

زار اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2021 في مركز دبي التجاري العالمي. واطلع مدير عام شرطة أبوظبي على عدد من الأجنحة والمنصات التي تضم أحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية، ومستجدات قطاع الاتصالات وأحدث المنتجات والحلول الذكية والمبتكرة، ومستجدات تقنية المعلومات والأمن السيبراني وأهم الوسائل والأدوات والأنظمة التقنية المستخدمة في تعزيز الأمن. وأكد أن معرض جيتكس يعد من أهم المعارض تأثيرا على مستوى العالم لما يمثله من أهمية كبيرة في استضافة كبرى الشركات والمؤسسات التقنية العالمية.