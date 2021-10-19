عبدالله الشرقي يزور منصة حكومة الفجيرة في معرض جيتكس

دبي (وام)

زار الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، منصة حكومة الفجيرة في معرض جيتكس للتقنية 2021 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

واطلع سموه على خدمات وابتكارات الجهات المشاركة في منصة الحكومة والبالغ عددها 12 جهة، وهي بلدية الفجيرة ودائرة الموارد البشرية والدائرة المالية ومركز الفجيرة للمغامرات وهيئة المنطقة الحرة وبلدية دبا الفجيرة وهيئة الحكومة الإلكترونية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة والقيادة العامة لشرطة الفجيرة وهيئة الفجيرة للسياحة والآثار. وتمحورت مشاركة حكومة الفجيرة على الخدمات الذكية، التي بدورها تساهم في تسهيل الإجراءات للمتعاملين والجمهور، وتسخر التكنولوجيا للوصول إلى حلول مبتكرة تسعد المجتمع.