2.2 مليون مسجل بالهوية الرقمية الإماراتية

يوسف العربي (دبي)

بلغ عدد المسجلين في الهوية الرقمية الإماراتية 2.2 مليون مسجل فيما بلغ عدد الجهات الحكومية المشاركة في الهوية 150 جهة مشاركة منتصف شهر أكتوبر الجاري، وفق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ووفق «الهيئة»، توفر الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية حالياً أكثر من 7 آلاف خدمة رقمية، فيما يتم تسجيل ما بين 7 إلى 10 آلاف شخص على الهوية يومياً خلال الفترة الأخيرة متوقعة إنجاز تسجيل سكان الدولة بالكامل على الهوية الرقمية خلال عام 2023.

الهوية الجديدة

وأكد المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن الحكومة الرقمية DGOV ليس مجرد شعار بل عنوان مرحلة جديدة، لا يسدل الستار على عهد سبق، بل يبني عليه، ويستمدّ منه الزخم والبوصلة كأول حكومة إلكترونية في المنطقة، وصولاً إلى حكومة الهاتف المتحرك والخدمات الذكية، التي تعمل ‬24 ساعة ‬365 يوماً في السنة.

وقال الزرعوني، في تصريحات صحفية على هامش مشاركة «الهيئة» في معرض «جيتكس جلوبال 2021»، إن المرحلة الجديدة للحكومة الرقمية دخلت مرحلة هيكلة الخدمات وتضمن تدفق البيانات بين الجهات الحكومية وتواكب عصر التقنيات الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي والروبوتات و«إنترنت الأشياء»، وكان من البدهي أن تكون حكومة الإمارات في قلب المتغيرات وهكذا انبثق شكل جديد من العمل الحكومي الذي يعمل بأدوات العصر الرقمي.

وأضاف أن حكومة الإمارات باتت أكثر ترابطاً وتكاملاً تقدّم خدماتها لجمهور المتعاملين عبر منصات موحدة وشاملة تجمع القطاعين العام والخاص في إطار من الشراكة، كما تشارك الناس في تطوير سياساتها وخدماتها لأنها منهم وإليهم. وأوضح أن الحكومة الرقمية تعتمد على البيانات وغايتها المتعامل، كما تستمد من المعطيات الرقمية آلياتها اللازمة لتطوير عملها، من أجل تقديم خدمات سهلة وسريعة واستباقية وتفاعلية.

وقال المزروعي، إن «الهيئة» تعمل كذلك مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف وضع معايير واضحة وثابتة لنماذج الأعمال الخاصة بتقنية «إنترنت الأشياء» والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية المعنية ومجلس الإمارات للأمن «السيبراني» وأن «الهيئة» بصدد الإعلان عن حزمة من هذه المعايير قريباً.

وتيرة متسارعة

من جانبه، قال محمد يوسف الخميس، مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إنه وضمن تعزيز التحول الرقمي في الدولة تسير خطى التسجيل في الهوية الرقمية.

وأوضح أن أكثر من 300 ألف شخص على مستوى الدولة استخدموا بصمة الوجه المتوافرة ضمن الهوية خلال الفترة بين أبريل 2020 وحتى سبتمبر 2021 في الوقت الذي ارتفع فيه عدد التسجيل المعرف بنسبة 300%.

وأوضح أنه يوجد حالياً 20 حالة استخدام للتوقيع الإلكتروني عبر الهوية حالياً من جهات حكومية اتحادية ومحلية، فيما تشمل خصائص الهوية خصائص تأمين البيانات إلى أعلى المستويات العالمية، بالإضافة إلى استخدام تقنية بصمة الوجه وغيرها من الخصائص.

ولفت الخميس إلى أن الهوية الرقمية توفر كذلك آلية التوقيع الإلكتروني، وأن 8 بنوك محلية باتت بالفعل تستخدم التوقيع الإلكتروني أمن البيانات.

بدوره، قال المهندس ماجد المظلوم مدير مركز الإبداع الرقمي في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «نعمل على تمكين العنصر البشري بالاعتماد على محاور عدة».

إنجاز التحول الرقمي بالكامل 2025

بلغ عدد الخدمات الحكومة الاتحادية في الإمارات 1400 خدمة، 400 منها ذات أولوية فيما يتم التحول الرقمي بشكل كامل عام 2025 تشمل 46 مبادرة مصنفة عبر 6 محاور، وفق استراتيجية «الهيئة» التي تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة والحكومة لتكون الدولة في المرتبة الأولى عالمياً ولمواكبة التحولات الكبرى في قطاع الاتصالات والمعلومات والتقنيات الحديثة بهدف تحقيق التنمية والسعادة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.