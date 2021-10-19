دمج شبكة «5G» من «اتصالات» في حلول مخصّصة لتسريع التحول الرقمي

يوسف العربي (دبي)

قال عبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات»، إن الشركة تمضي قدماً وبشكل محوري في رقمنة الخدمات وتحويل أساليب وأنماط العمليات في الجهات الحكومية والشركات لتتوافق مع توجهات التحول الرقمي ومتطلبات العصر الرقمي الذي تقوده تقنيات شبكة الجيل الخامس 5G، والذكاء الاصطناعي، و«إنترنت الأشياء»، والروبوتات، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والواقع الافتراضي والمعزّز، واتصال الآلات ببعضها، و«البلوك تشين»، والحلول السحابية لتغير من أنماط حياتنا ومستقبلنا نحو الأفضل.

وقال الأحمد، في تصريحات على هامش أسبوع «جيتكس للتقنية 2021»، إن الشركة وفرت قرابة 120 ابتكاراً جديداً من الحلول والخدمات الذكية والتقنية التي يظهر بعضها لأول مرة على مستوى العالم، متيحةً للجهات الحكومية والخاصة الاستفادة من هذه التقنيات لتعزيز مساعيها في مجال التحول الرقمي، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للأفراد والمجتمعات.

وأوضح أن جناح «اتصالات» في «جيتكس 2021» اشتمل على مجموعة واسعة من آلات البيع الذاتية المدعمة بشبكة الجيل الخامس وتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تسهم هذه التقنيات في دعم الأعمال والتنبؤ بالأحداث والمستجدات المستقبلية وتحويلها إلى متخذي القرار للاستفادة منها واتخاذ القرارات الصحيحة بمستوى رقمي متكامل. ولفت إلى أن التطورات التقنية الحديثة تبرز دور الروبوتات في تحسين العمليات باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، بما فيها الروبوت الذي يعمل في بيئة العمل الخطرة بشبكة الجيل الخامس من دون أي تأخير، ومجموعة الأنظمة والروبوتات المتضمنة في الجناح والتي تتيح إدارة مصنع كامل عن بُعد بشبكة الجيل الخامس.

وقال الأحمد، إن «اتصالات» تقدم حلول الرعاية الصحية الرقمية ونظرة ثاقبة على مستقبل القطاع الصحي بالاعتماد على التقنيات الروبوتية والذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس.

29 ألف مشترك و 350 ألف جهاز استشعار للحرائق ضمن «حصنتك»

نجحت «اتصالات» في تركيب ما يقارب 350 ألف جهاز استشعار للحرائق ضمن برنامج «حصنتك» وبأكثر من 29 ألف مشترك من الفلل السكنية لتأمين أعلى سبل الوقاية والحماية، بحسب عبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في الشركة.

ولفت إلى أن «اتصالات» انتهجت العديد من الشراكات في العام الحالي مثل الشراكة مع «دبي الذكية» بهدف توفير حزمة شاملة من خدمات الحماية «السيبرانية» متعددة الطبقات وتطوير الخبرات الهادفة إلى تعزيز حماية الجهات الحكومية في إمارة دبي ضد الهجمات الإلكترونية من خلال شركة Help AG ذراع الأمن «السيبراني» لـ«اتصالات ديجيتال».