دائرة الطاقـة توقـع مذكرة تفاهم مع «هواوي»

دبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة هواوي بهدف تعزيز جهود البحث والتطوير وبناء القدرات وتبادل المعرفة للارتقاء بقطاع الطاقة في الإمارة.

جاء ذلك خلال فعالية أقيمت ضمن مشاركة دائرة الطاقة في أبوظبي في أسبوع «جيتكس للتقنية 2021» في دبي، وذلك بحضور المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، والمهندس سيف سالم بامدهف، مدير إدارة تقنية المعلومات والخدمات الحكومية والذكية في دائرة الطاقة، وجيواي ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد واستكشاف الفرص في مجالات الطاقة، وتعزيز التعاون وتبادل الدعم والخبرات في المجالات المشتركة بين الطرفين. كما تهدف المذكرة إلى وضع خريطة طريق لنشر تطبيقات ذكية في قطاع الطاقة وإجراء المقارنات المعيارية بأفضل الممارسات العالمية الناجحة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ رؤية واستراتيجية إمارة أبوظبي للطاقة.

وقال المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي: «تسعى دائرة الطاقة إلى مد جسور التعاون مع مختلف الجهات المعنية المحلية والعالمية، وذلك حرصاً منها على تعزيز كفاءة قطاع الطاقة لتحقيق رؤى وتوجيهات الحكومة الرشيدة في دعم وتطوير كافة القطاعات الحيوية والدفع بها نحو تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، نسعى إلى توسعة شبكة شراكاتنا والعمل مع جميع شركائنا الاستراتيجيين».