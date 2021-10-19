Hub71 وAWSتسرّعان نمو الشركات الناشئة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت Hub71 ، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، تعاونها مع شركة «أمازون ويب سيرفيسز» لتوفير الدعم للشركات الناشئة وتمكينها من بناء خدمات حوسبة سحابية آمنة وقابلة للتطوير تساعدها على تسريع نموّها.

وتم الإعلان عن التعاون خلال فعاليات أسبوع «جيتكس للتقنية 2021»، حيث يتيح للشركات الناشئة في Hub71 إمكانية الوصول إلى برنامج AWS Activate الذي يوفر لها الأدوات والموارد اللازمة لمساعدتها على الابتكار وتنمية وتعزيز أداء أعمالها والحد من التكاليف التقنية. وستستفيد شركات Hub71 الناشئة من أرصدة AWS Activate التي تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار لكل واحدة منها، إضافة إلى أرصدة AWS Support.