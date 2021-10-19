مركز النقل المُتكامل يستعرض حلّ «بيردز آي»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي، بالتعاون مع شركة بيكسونال، إطلاق أداة «بيردز آي»، الحائزة جوائز عالمية والمتخصصة في مجال التحليلات والتصوير البياني، خلال فعاليات «جيتكس 2021».

وحصدت أداة «بيردز آي» الرائد جوائز ريد دوت ديزاين ضمن ثلاث فئات، ما يجعل حكومة أبوظبي أكثر حكومات المنطقة تحقيقاً لهذا العدد من جوائز «ريد دوت» المرموقة.

وشملت الجوائز الثلاث التي فازت بها الأداة كل من فئة «الإنترنت»، والتي تُركز على التطبيقات والأدوات القائمة على «الإنترنت»، وفئة التطبيقات، والتي تتمحور حول المنصات الرقمية الموزعة على قطاعات مثل الحكومة، وفئة واجهة وتجربة المستخدم.