سيارة سباقات طائرة بجناح اتصالات في جيتكس

يوسف العربي (دبي)

عرضت «اتصالات» في جناحها بمعرض «جيتكس جلوبال 2021» سيارة سباق كهربائية طائرة من نوع «Airspeeder» لأول مرة في الإمارات.

وقال جاك ويثينشو، كبير المسؤولين للشؤون التجارية في شركة «إيرسبيدر» إن الشركة تعمل على ابتكار سيارة تدعم رياضة السيارات الجوية مدفوعة بالإبداع. وتأتي السيارة بدعم من Acronis التي حققت بالفعل نجاحات تكنولوجية مع فرق فورمولا 1 وفورمولا E، ما يسهم في تسريع ثورة التنقل من خلال المنافسة الرياضية.

ولفت إلى أن السيارة تبلغ ذروة سرعتها عند 130 كم/ بالساعة. حيث يقوم طيارو النخبة من مجالات مختلفة مثل الطيران ورياضة السيارات وحتى الرياضات الكهربائية بالتحكم بها كهربائياً والتنقل فوق المناطق الأكثر جمالاً في العالم.

وتساعد الحماية الإلكترونية لـAcronis الفرق الرياضية على تجنب التوقف عن العمل واختراق البيانات وتقليل الثغرات الأمنية.