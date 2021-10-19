100 ألف مبرمج إلى الإمارات خلال 12 شهراً

دبي (الاتحاد)

يهدف مشروع 100 مبرمج كل يوم «100 Coders Everyday» إلى تعزيز مكانة الدولة عاصمة عالمية للمبرمجين والمواهب المتخصصة بلغاته المختلفة ويضيف المشروع 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، عن طريق منح مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب هذه المواهب، وتسهيل تأسيس شركات البرمجة في الدولة، والهدف رفع عدد المبرمجين في الدولة من 64 ألف مبرمج إلى 100 ألف خلال 12 شهراً. وجاء الإعلان عن المشروع كجزء من مشاريع الخمسين ويهدف المبادرة لوجود مبرمج في كل منزل خلال السنوات العشر المقبلة، في إطار تبني نماذج اقتصادية مبتكرة تستوعب التوجهات العالمية الجديدة تصب في مصلحة دعم تنوع الاقتصاد الوطني واستدامته وتعزيز قدراته التنافسية وتطوير البيئة الاستثمارية النشطة في الدولة.

ويهدف مشروع إلى تطوير المواهب والارتقاء بالمهارات، لا سيما للمبرمجات، بالإضافة إلى استقطاب كفاءات البرمجة من مختلف أنحاء العالم لتكون الدولة عاصمة عالمية للبرمجة بتطبيقاتها النوعية كافة.