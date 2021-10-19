«بركة» تطور مناطق سكنية بجزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة بركة للتطوير العقاري عقداً مع شركة «ميرال» بهدف تطوير مناطق سكنية في جزيرة ياس التابعة لمشروع «ياس باي» الوجهة البحرية الحيوية الجديدة في إمارة أبوظبي.

وستقوم شركة «بركة للتطوير العقاري» بدورها بتطوير بناء سكني على الواجهة البحرية ضمن منطقة «ريزيدنسز في ياس باي» من مشروع «ياس باي.»

شهد توقيع الاتفاقية الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، ومحمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال».

ويتميز مشروع «ياس باي» بكونه وجهة بحرية جديدة لأبوظبي، وبالقريب من المرافق الترفيهية في جزيرة ياس، كما سيضم ثلاث مناطق أساسية هي «الواجهة البحرية»، و«ريزيدنسز في ياس باي» و«المنطقة الإبداعية - ياس»، وذلك على مساحة تصل إلى 14 مليون قدم مربع.

وقال الشيخ مسلم بن حم: «نرحب بهذه الشراكة مع ميرال الشركة الرائدة في التطوير العقاري، والتي تمثل مرحلة مهمة ضمن مسيرتنا لتحقيق أهدافنا الطموحة المتمثلة في رفد القطاع الترفيهي والعقاري في الدولة بمشاريع حيوية متكاملة».

وتابع بن حم «تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة للإمارة كونها تعزز النمو، الذي تشهده جزيرة ياس وترسخ مكانتها كوجهة مميزة على الواجهة البحرية».

وأكد محمد عبدالله الزعابي: «سعداء أن نعلن على إتمام عملية بيع إحدى أراضي «ياس باي» لشركة بركة للتطوير العقاري، حيث يعد هذا التعاون جزءاً من استراتيجيتنا لتعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال، تتوفر فيها جميع متطلبات الاستقرار والراحة».

الجدير بالذكر أن شركة «بركة للتطوير العقاري» تأسست برؤية طموحة لتشييد مشاريع متميزة.