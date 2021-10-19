«فلاي دبي» تضيف وجهة ثالثة في سلطنة عمان

دبي (وام)

أعلنت «فلاي دبي» أمس أنها ستبدأ اعتباراً من 4 نوفمبر المقبل رحلاتها المنتظمة إلى مدينة صحار العمانية لتكون بذلك وجهتها الثالثة في السلطنة بعد مسقط وصلالة. وتنطلق رحلات صحار من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي لتكون فلاي دبي بذلك أول ناقلة في الدولة تشغل رحلات إلى هذه المدينة وستعمل الرحلات بمعدل رحلتين في الاسبوع. وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: مع عودة الطلب على السفر واستمرار المزيد من الدول في رفع القيود المفروضة على السفر الدولي يسعدنا أن نعلن عن بدء الرحلات إلى صحار في سلطنة عمان معرباً عن حماسته لتوسيع شبكة فلاي دبي وإعطاء ركابها المزيد من الخيارات للسفر.

وقال سودهير سريدهاران نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية «الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية» إن هذه الرحلات المباشرة الجديدة تسهم في تدفق حركة التجارة والسياحة وتعزز الخطوط الجوية المباشرة بين عمان والإمارات.