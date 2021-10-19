تعاونية الاتحاد تطلق «مردف بارك واي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت تعاونية الاتحاد عن إطلاق مشروعها الوطني «مردف بارك واي» بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين وحثهم على ممارسة الأنشطة التجارية وتشجيعهم على التوسع بالاستثمار.

ويضم المشروع 34 عربة متنقلة «Food Trucks» في الأرض المملوكة للتعاونية والملاصقة لمركزها التجاري «اتحاد مول» على مساحة إجمالية قدرها 262,607 أقدام مربعة، وصمم المشروع الرائد لخدمة كافة فئات المجتمع بمختلف جنسياتهم وأذواقهم ورغباتهم من خلال توفير الأنشطة المتنوعة لهم، كاشفة عن اعتزامها إنشاء 3 مشاريع أخرى مشابهة في الفترة المقبلة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بالإمارة.

وأكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي أن التعاونية قررت إنشاء مشروع وطني جديد ومبتكر عبارة عن تجمع لنشاطات استثمارية منظمة وسط مجموعة متكاملة من الخدمات والأنشطة تحت اسم «مردف بارك واي» هو الأول من نوعه بالإمارة والمنطقة بالنظر لأهدافة نحو استقطاب الشباب وتوطين المشاريع الاقتصادية بالقطاع الخاص لتشجيع وتحفيز الراغبين من المواطنين في الدخول في سوق العمل وزيادة الإنتاج.