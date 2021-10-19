«دبي الجنوب» تطلق « ذا أفنيو»

دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي الجنوب للعقارات عن إطلاق مشروع «ذا أفنيو» الذي يتألف من عدد محدود من قطع الأراضي المطروحة بنظام التملك الحر. ويمكن للمستثمرين شراء قطع الأراضي وفق خطة دفع محددة، ومن ثم تطويرها للاستخدام التجاري. ويأتي هذا الإطلاق في أعقاب التطور الهائل في دبي الجنوب، بالإضافة إلى إنجاز عمليات البيع الناجحة للعديد من مشاريع التملك الحر، فضلاً عن مبيعات قطع الأراضي للأغراض السكنية في المنطقة السكنية، التي أطلقتها الشركة في وقت سابق. وقال متحدث رسمي من دبي الجنوب للعقارات: «بعد عمليات البيع الناجحة للمشاريع الأخرى متعددة الاستخدامات التي أطلقناها طوال السنوات القليلة الماضية، وزيادة الطلب من المستثمرين على العقارات السكنية والتجارية على حد سواء، قررنا إطلاق «ذا أفنيو»، لتوفير فرصة استثنائية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى امتلاك أراضي تجارية.