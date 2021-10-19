2.87 مليار درهم إيرادات «دو» في الربع الثالث

دبي (الاتحاد)

ارتفعت إيرادات شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بنسبة 6.9% خلال الربع الثالث لتصل إلى 2.874 مليار درهم مدفوعاً بالطلب المستمر على خدمات النطاق العريض والأجهزة الذكية المدعومة بتقنية الجيل الخامس، إضافة إلى استمرار تعافي خدمات الهاتف المتحرك بفضل نمو الطلب من جانب شريحة مشتركي خدمات الدفع الآجل.

وبلغت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.1 مليار درهم . وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 283 مليون درهم.

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة:

«يسرنا رؤية التحسن الملحوظ في ثقة عملائنا من الأفراد والشركات خلال الربع الثالث من العام 2021، إضافة إلى النتائج المشجعة والقوية التي واصلت شريحة خدمات الهاتف الثابت تسجيلها خلال الربع المنصرم، حيث بلغ عدد الشتركين الجدد في خدمات النطاق العريض 52 ألف مشترك.