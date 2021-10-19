الإمارات والعراق توقعان اتفاقية لحماية الاستثمار

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية، صباح أمس، اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات مع جمهورية العراق، وذلك في مقر وزارة المالية في أبوظبي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار، وحماية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وقع الاتفاقية يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسها النجار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وأكد الخوري أهمية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية العراق والتي تؤكد سعي البلدين لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية، وبناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، وبما يشجع على نمو الاستثمارات ويحقق المنافع المتبادلة للبلدين الصديقين.

وقال «يساهم إبرام مثل هذه الاتفاقيات في دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز وتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم، وتؤكد حرص الدولة على حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج».