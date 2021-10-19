وفود تجارية من أستونيا ولاتفيا والسويد تزور «غرفة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اجتماعاً تجارياً مع وفود كل من أستونيا ولاتفيا ومملكة السويد، وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى ببرج الغرفة، وحضر اللقاء المهندس سعيد غمران الرميثي، نائب أمين الصندوق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وجان رينهولد، سفير جمهورية أستونيا لدى دولة الإمارات وأتيس سانيتس سفير جمهورية لاتفيا لدى دولة الإمارات، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من كافة الدول المشاركة.

ورحب الرميثي نيابة عن «غرفة أبوظبي» بالحضور من الدول الصديقة، مشيراً إلى أن المشاركة القوية من جانبهم تعد شاهداً على متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين بلدانهم ودولة الإمارات.