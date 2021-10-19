د. يحيى الشحي يكتب: الطريق المختصر

وجود التكنولوجيا المتجددة في توليد الكهرباء حالياً يمثل أفقاً واعداً للحد من الانبعاثات. إن التقدم الهائل والمطرد الذي تم إحرازه، وتحديداً في الكهروضوئية، يظهر آفاقاً واعدة لتحقيق تخفيضات غير مسبوقة في الانبعاثات العالمية والحد من الاحترار العالمي.

إن إعادة هيكلة أنظمة توليد الكهرباء مهمة للغاية ولها تأثير واسع في وقت تتزايد فيه التحديات المتعلقة بتغير المناخ، مع اتخاذ خطوات استراتيجية نحو الانسحاب التدريجي للمحطات التقليدية من الخدمة واستبدالها بتكنولوجيا الطاقة المتجددة والنظيفة. حيث يمثل قطاع الكهرباء وحده ثلث جميع الانبعاثات العالمية، ويرجع ذلك أساساً إلى اعتماده على النفط والفحم والغاز.

على مدى العقد الماضي، شهدت التطورات المهمة فيها انخفاضاً كبيراً في التكاليف نتيجة لزيادة خبرة المطورين، وتطوير التكنولوجيا، واستخدام الأتمتة وأساليب الإنتاج الأكثر كفاءة، وزيادة سلاسل التطبيقات ووفورات الحجم. هنا بشكل فريد، انخفضت تكاليف الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى مستوى 82%، وانخفاض بنسبة 90% في تكلفة الألواح الشمسية، مصحوبة بزيادة في براءات الاختراع.

ولذلك، في تقديرنا، يمثل توليد الطاقة الكهروضوئية إمكانات هائلة في منطقتنا على وجه الخصوص وسيخلق استراتيجية مثالية في تنفيذ استراتيجياتنا المناخية الوطنية على مجموعة من مكوناتها ومزاياها. نظراً لقدرتها التنافسية المتزايدة ومرونتها وسهولة تنفيذها، مما يجعلها خياراً جذاباً للنهوض بشكل استباقي بالسياسات والأهداف المناخية.

وبالتالي، ما نسميه «الطريق المختصر» لتحقيق الاستجابة المناخية وأولويات التحول السريع. في احتضان السياسات التي تعزز مجموعة من عناصر الدعم في تحقيق استراتيجيات أوسع مثل إدماج المجتمع المحلي في سياسة تعريفات التغذية (Feed-in-Tariff). هي أداة سياسة توفر الدعم للكهرباء لتعزيز نشر الاستثمار في الطاقة المتجددة. وفي الوقت نفسه، ينظر إليها على أنها إيجابية يمكن استخدامها لتحفيز الابتكار التكنولوجي وزيادة إنتاجية المعرفة وتنفيذ تحولات الطاقة.

يمثل هذا النهج خياراً جذاباً في إشراك المجتمع في عملية واسعة من تنفيذ التطبيقات التي تخدم الأهداف، والتحول تدريجياً بعيداً عن استخدام الطاقة الحالي، وتعزيز الحماس المحلي للابتكار، وخلق حيوية السوق، وتعزيز الثقافة والمعرفة والمشاركة، والحد من الضغط على محطات توليد الطاقة. بالإضافة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي الذي يتم من خلاله إنتاج ودمج العديد من الفرص والأنشطة الاقتصادية.

لذلك، يبدو أنه لا شك في أن الطاقة المتجددة سترتفع بشكل غير مسبوق واستثنائي إلى مستوى التطبيق الواسع في المستقبل المنظور، بالنظر إلى أن المجتمع الدولي لديه رؤية لتحويل تنمية الكربون ومعالجتها على وجه السرعة. وهنا الطرح: ربما ترشد تعريفات التغذية اختصاراً مناخياً استباقياً يتجاوز توقيت الاستراتيجيات المناخية.