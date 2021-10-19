السياحة الدولية تعود إلى الإمارات بقوة

رشا طبيلة (أبوظبي)

مع بدء الموسم السياحي «الذروة» بالنسبة للإمارات، وانطلاق الفعاليات والمعارض على رأسها «إكسبو 2020 دبي»، فنادق في الإمارات تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإشغال لتتجاوز %90 في كثير منها، مع عودة قوية للسياح الدوليين إلى الدولة واستمرار تدفق الطلبات للسفر إلى الإمارات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استمرار النشاط من السياحة الداخلية، بحسب خبراء في القطاع.

وتشهد الإمارات إقبالاً وطلبات للسفر من أسواق طالما كانت على رأس قائمة أهم الأسواق السياحية مثل السوق الخليجي وعلى رأسه السعودي والسوق الروسي والأوروبي مثل البريطاني.

ومع ارتفاع معدلات التطعيم والتراجع الكبير في عدد الحالات الإيجابية لكورونا، ترتفع ثقة السياح بالإمارات وأمنها الصحي ما يسهم بشكل كبير في عودة السياحة العالمية للدولة.

وأظهرت إحصاءات أخيرة للقطاع السياحي ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية ونسب الإشغال، لتصل إلى نحو 11.3 مليار درهم وبنسبة إشغال تصل إلى 62% للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بنحو 8.6 مليار درهم و53.6% للفترة ذاتها في 2020، بحسب بيانات محلية رسمية، كما وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية خلال النصف الأول من عام 2021 إلى 8.3 مليون نزيل على مستوى الدولة بنسبة زيادة تصل إلى 15% .

يقول سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع لروتانا للفنادق: «إن أداء فنادق المجموعة ارتفع بشكل ملحوظ في الفترة الحالية والربع الأخير من العام الجاري، حيث نسجل معدلات إشغال في التسعينيات مدعوماً بمعرض إكسبو دبي والفعاليات والمرافق السياحية والترفيهية في الدولة». ويشير إلى عودة السياحة الدولية بشكل ملحوظ وذلك من السوق الخليجي، على رأسه السعودي والأسواق الأوروبية. ويقول الأسمر: «إن القطاع الفندقي في أفضل أدائه منذ بدء الجائحة، ويحقق بالربع الأخير من العام نمواً ملحوظاً في الإشغال والطلب».

ويقول مصطفى طنطاوي مدير العمليات في فندق باب القصر بأبوظبي: «تحسن الطلب السياحي في أبوظبي بشكل ملحوظ، حيث بدأنا نستقبل طلبات كثيرة للإقامة وللفعاليات والمؤتمرات». ويشير إلى أن الشقق الفندقية تسجل إشغالا يفوق 90% ويشهد القطاع الفندقي بشكل عام في أبوظبي أداء إيجابياً ومتنامياً.

الانتعاش السياحي

ويضيف:«بدأ الانتعاش السياحي من السياحة الدولية مدعوماً بإكسبو دبي 2020، وتستمر الطلبات من السياح للفترة المقبلة».

ويقول علاء العلي مدير «نيرفانا للسفر والسياحة»: «إن السياحة تسجل أداء «ممتازاً» حيث ارتفعت معدلات الإشغال للفنادق في الدولة بشكل كبير، وتتدفق الطلبات السياحية بشكل كثيف». ويشير العلي إلى أن معدلات إشغال كثير من الفنادق في الدولة تفوق 90% في الفترة الحالية».

ويضيف: «ارتفعت الطلبات السياحية بالنسبة لنا بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% »، منوها بأن السعودية وروسيا وأوروبا هي الأكثر طلبا من السياحة الدولية.