«السفر للإمارات» الأكثر تصفحاً عبر «البوابة الرسمية»

أبوظبي (وام)

تصدرت الصفحات المرتبطة بالسفر إلى الإمارات قوائم أكثر الصفحات مشاهدة عبر البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات «u.ae» خلال الربع الثالث من عام 2021، فيما سجلت الصفحات المتعلقة بشروط التقديم على تأشيرات السياحة للدولة ما يزيد على 523 ألف مشاهدة في الفترة ذاتها. وكشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في بيانات خصت بها وكالة أنباء الإمارات، عن قائمة أكثر 10 موضوعات تصفحاً عبر البوابة والتي شملت: السفر خلال جائحة كوفيد-19، الاستعلام عن طلبات أذونات الدخول والتأشيرات، وتأشيرة الإقامة، التطعيم ضد فيروس كوفيد-19، الهوية الإماراتية، تأشيرة السياحة، العطلات العامة، تطبيق الحصن، إنفاذ القانون خلال انتشار جائحة كوفيد-19، تأشيرة الترانزيت. وتعد الأحداث والفعاليات الدولية التي تشهدها الإمارات، وفي مقدمتها «إكسبو 2020 دبي» أحد أبرز أسباب ارتفاع نسب تصفح الموضوعات العشر على البوابة نظراً لارتباط تلك المواضيع بشكل وثيق بالمعلومات والإجراءات الخاصة بقدوم الزوار من خارج الدولة، حيث شهد الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الزوار وعدد الحجوزات الفندقية من قبل الراغبين بالمشاركة في الحدث . وأكدت أحلام عبدالرحمن الفيل مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الهيئة أن تنامي أعداد مشاهدة الصفحات الخاصة بالسفر إلى الدولة يعكس نجاح مبادرة البوابة بنشر أحدث المعلومات الرسمية المتعلقة بالدولة على أوسع نطاق، مما مكنها من التحول إلى إحدى أهم المنصات الرسمية الترويجية للدولة. ولفتت إلى أن البوابة أصبحت داعماً رئيسياً لمؤشر الخدمات الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يمثل أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لدولتنا، مؤكدةً أن البوابة تعتبر خير مثال على ما وصلت إليه عملية التحول الرقمي في الإمارات من تقدم.