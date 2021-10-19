مبادرات وعروض ترويجية ضمن احتفالات «لولو» بعام الخمسين

ريم البريكي (أبوظبي)

دشنت متاجر اللولو هايبرماركت عدداً من العروض وحملات المسؤولية الاجتماعية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته بمركز الخالدية مول أمس، احتفاء بمرور خمسين عام على اتحاد دولة الإمارات، ومواكبة لاحتفالات الدولة باليوبيل الذهبي، وتحت شعار«نفخر بالإمارات 50»، وهو الشعار الموحد لمدة 50 يوماً على نطاق 87 متجراً في دولة الإمارات. قال يوسف علي أم، أيه رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو: «نحن في مجموعة لولو فخورون بتراثنا كعلامة تجارية عالمية نشأت في دولة الإمارات، ونجاحنا هو نتيجة لرؤية وحكمة القيادة الرشيدة للدولة الذين جعلوا هذه البلد ملاذاً للأعمال العصرية التي تدعم ازدهار المجتمع الدولي، وفي الواقع احتفالنا هو تكريم لروح دولة الإمارات الريادية، والتي صنعت نجاحنا والملايين من عملائنا السعداء». وتم الإعلان خلال المؤتمر عن عدد من الفعاليات الرئيسية خلال حملة الخمسين يوماً، والتي تضمنت خصومات تصل إلى 50%، بالإضافة لخمسين منتجاً كل يوم ولمدة خمسين يوماً، وذلك ابتداءً من السلع التموينية إلى الإلكترونيات والتكنولوجيا إلى تشكيلات الأزياء العصرية، وسيتم تغيير المنتجات والأصناف بصورة دورية، بهدف تقديم المزيد من العروض المتنوعة والخيارات للمتسوقين.

كما ستقوم المجموعة بمنح جميع المتسوقين الذين تصل مشترياتهم لقيمة 100درهم وأكثر فرصة الدخول والمشاركة في السحب للفوز بـ2.5 كيلو ذهب لخمسين فائزاً بمقدار 50 جراماً لكل واحد، وتأتي هذه الحملة بالشراكة مع كليات للمجوهرات.

كما ستنطلق أضخم فعاليات لولو التقنية «ديجتيك» يوم 26 أكتوبر، والتي تشمل عروضاً ضخمة على الهواتف الذكية الإلكترونية، والكاميرات الرقمية، كما ستطلق لولو «مهرجان التبادل» للهواتف، والتلفزيونات والأجهزة المحمولة، حيث سيتمكن المتسوقون من الحصول على خيار الدفع عن طريق الأقساط المريحة مع صفر أرباح، كما سيح العملاء على أفضل الأزياء الاحتفالية والتقليدية، بالإضافة إلى الحلويات اللذيذة، وكما ستشتمل فعاليات الجمعة المذهلة على خصومات لمدة عشرة أيام على الأجهزة الإلكترونية.