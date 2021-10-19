501 مليون درهم أرباح «الجرافات البحرية»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة الجرافات البحرية الوطنية 501 مليون درهم أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021.

ونتج هذا الربح عن عملیة الدمج بین شركة الجرافات البحریة والوطنیة ش.م.ع وشركة الإنشاءات البترولیة الوطنیة ش.م.ع، والتي نشأ عنها مؤسسة رائدة إقليمياً في توفير خدمات الهندسة والتورید والإنشاء لقطاع النفط والغاز والقطاع البحري.

وتجلى الأداء القوي للمجموعة في تحقيقها إيرادات بلغت 5.380 مليار درهم للأشهر التسعة الماضية، مرتفعةً عن إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي، والتي وصلت إلى 2.786 مليار درهم.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الجرافات البحریة الوطنیة: «يعكس أداؤنا المالي القوي للربع الثالث والأشهر التسعة الماضية من عام 2021، نجاح مبادراتنا الاستراتيجية للتغلب على تحديات الجائحة وبناء منظومة قوية متكاملة توفر قيمة إضافية لشركائنا، وعملائنا، وجميع أصحاب المصلحة. فقد وجهنا تركيزنا إلى تعزيز الكفاءة من حيث التكلفة واستهلاك الموارد، كما استطعنا الفوز بمشاريع جديدة هامة ستدعم النمو المستدام لمجموعتنا في الفترة المقبلة.